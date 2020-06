» Depot bei bankdirekt.at: Plus (Depot Kommentar)

97.961 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 8,87 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Öster­reich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: -0,07% vs. last #gabb, -16.92% ytd, +-35,50% seit Start 2013. Unser Depot hat ein Plus, weil der Stay Low auf den DAX etwas aufgeholt hat.

Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs Schlusskurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom Differenz Differenz Menge AMS AG AKT O.N.

AT0000A18XM4 8,940 EUR

894,00 EUR 15,400 EUR

10.06.20 11:02 NT -26,00 EUR

-1,66 % 646,00 EUR

72,26 % 1.540,00 EUR

100,000 STK Erste Group Bank AG Bonus ZT.2019/18.09.2020 LEN

AT0000A2C8V9 74,930 EUR

3.746,50 EUR 45,990 EUR

10.06.20 09:25 NT 22,50 EUR

0,99 % -1.447,00 EUR

-38,62 % 2.299,50 EUR

50,000 STK ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON

AT0000652011 17,290 EUR

1.383,20 EUR 23,820 EUR

10.06.20 11:16 NT -27,20 EUR

-1,41 % 522,40 EUR

37,77 % 1.905,60 EUR

80,000 STK EVN STAMMAKT. O.N.

AT0000741053 17,500 EUR

1.032,50 EUR 15,080 EUR

10.06.20 11:10 NT 0,00 EUR

0,00 % -142,78 EUR

-13,83 % 889,72 EUR

59,000 STK Lang & Schwarz AG O.End 13(13/unl.) WFDRASTIL1

DE000LS9BHW2 160,340 EUR

16.034,00 EUR 135,720 EUR

10.06.20 08:07 NT -154,00 EUR

-1,12 % -2.462,00 EUR

-15,35 % 13.572,00 EUR

100,000 STK Marinomed Bio. Akt. o.N.

ATMARINOMED6 96,000 EUR

960,00 EUR 95,000 EUR

10.06.20 10:04 NT 5,00 EUR

0,53 % -10,00 EUR

-1,04 % 950,00 EUR

10,000 STK RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT.

AT0000606306 22,540 EUR

991,76 EUR 18,110 EUR

10.06.20 11:16 NT -1,32 EUR

-0,17 % -194,92 EUR

-19,65 % 796,84 EUR

44,000 STK RCBOS/C VOE 25 03/21

AT0000A2AMF0 0,200 EUR

1.000,00 EUR 0,095 EUR

10.06.20 09:15 NT 50,00 EUR

11,76 % -525,00 EUR

-52,50 % 475,00 EUR

5.000,000 STK SCHOELLER-BL.OIL EUR 1,-

AT0000946652 25,800 EUR

1.548,00 EUR 29,250 EUR

10.06.20 11:15 NT -72,00 EUR

-3,94 % 207,00 EUR

13,37 % 1.755,00 EUR

60,000 STK UC-HVB STLOW20 DAX

DE000HZ7CSK3 5,990 EUR

2.995,00 EUR 1,560 EUR

10.06.20 10:54 NT 15,00 EUR

1,96 % -2.215,00 EUR

-73,96 % 780,00 EUR

500,000 STK UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Z 28.12.20 OMV

DE000HZ4AZL7 46,920 EUR

3.284,40 EUR 32,340 EUR

10.06.20 09:30 NT -46,90 EUR

-2,03 % -1.020,60 EUR

-31,07 % 2.263,80 EUR

70,000 STK UniCredit Bank AG HVB Open End Index Zertifikat

DE000HX0JTN7 19,300 EUR

5.790,00 EUR 15,270 EUR

10.06.20 09:38 NT 123,00 EUR

2,76 % -1.209,00 EUR

-20,88 % 4.581,00 EUR

300,000 STK UNIQA INS GROUP /STM

AT0000821103 6,340 EUR

1.141,20 EUR 6,310 EUR

10.06.20 11:14 NT -27,00 EUR

-2,32 % -5,40 EUR

-0,47 % 1.135,80 EUR

180,000 STK WIENERBERGER AKT.O.N.

AT0000831706 14,470 EUR

1.447,00 EUR 20,080 EUR

10.06.20 11:16 NT -36,00 EUR

-1,76 % 561,00 EUR

38,77 % 2.008,00 EUR

100,000 STK

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.06.)

(10.06.2020)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Wienerberger, Bawag, Andritz, Warimpex, Marinomed Biotech, Porr, Kapsch TrafficCom, Rosenbauer, UBM, Addiko Bank, AMS, Erste Group, FACC, Flughafen Wien, Gurktaler AG VZ, OMV, Palfinger, SBO, Telekom Austria, Vonovia SE, Covestro, Deutsche Bank, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, RWE, Polytec, HelloFresh, Lufthansa, Verbund, RBI.

Random Partner Fabasoft

Fabasoft ist ein europäischer Softwarehersteller und Cloud-Anbieter. Das Unternehmen digitalisiert und beschleunigt Geschäftsprozesse, sowohl im Wege informeller Zusammenarbeit als auch durch strukturierte Workflows und über Organisations- und Ländergrenzen hinweg. Der Konzern ist mit Gesellschaften in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien und den USA vertreten. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

mind the #gabb

