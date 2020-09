» Depot bei bankdirekt.at: Andritz neu im Depot (Depot Kommentar)

94.221 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 12,35 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Öster­reich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: -0.16% vs. last #gabb, -22.31% ytd, +26.70% seit Start 2013.

Neu aufgenommen und ab morgen in der Liste ist Andritz, die Aktie haben wir heute bestens gekauft.

Andritz ( Akt. Indikation: 25,94 /26,02, 0,93%)



Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom Differenz Menge Addiko Bank AG AKT

AT000ADDIKO0 6,100 EUR

1.061,40 EUR 6,700 EUR

23.09.20 10:42 NT 104,40 EUR

9,84 % 1.165,80 EUR

174,000 STK AMS AG AKT O.N.

AT0000A18XM4 8,940 EUR

894,00 EUR 17,730 EUR

23.09.20 10:40 NT 879,00 EUR

98,32 % 1.773,00 EUR

100,000 STK Erste Group Bank AG Bonus ZT.2019/18.09.2020 LEN

AT0000A2C8V9 74,930 EUR

3.746,50 EUR 45,740 EUR

16.09.20 17:25 NT -1.459,50 EUR

-38,96 % 2.287,00 EUR

50,000 STK ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON

AT0000652011 17,290 EUR

1.383,20 EUR 18,950 EUR

23.09.20 11:06 NT 132,80 EUR

9,60 % 1.516,00 EUR

80,000 STK EVN STAMMAKT. O.N.

AT0000741053 17,500 EUR

1.032,50 EUR 14,120 EUR

23.09.20 10:46 NT -199,42 EUR

-19,31 % 833,08 EUR

59,000 STK IMMOFINANZ AG AKT.

AT0000A21KS2 15,240 EUR

1.219,20 EUR 13,430 EUR

23.09.20 11:05 NT -144,80 EUR

-11,88 % 1.074,40 EUR

80,000 STK KAPSCH TRAFFIC COM AG O.N.

AT000KAPSCH9 12,600 EUR

1.071,00 EUR 11,550 EUR

23.09.20 11:06 NT -89,25 EUR

-8,33 % 981,75 EUR

85,000 STK Lang & Schwarz AG O.End 13(13/unl.) WFDRASTIL1

DE000LS9BHW2 160,340 EUR

16.034,00 EUR 127,600 EUR

21.09.20 08:07 NT -3.274,00 EUR

-20,42 % 12.760,00 EUR

100,000 STK Marinomed Bio. Akt. o.N.

ATMARINOMED6 96,000 EUR

960,00 EUR 104,000 EUR

23.09.20 09:19 NT 80,00 EUR

8,33 % 1.040,00 EUR

10,000 STK PORR AG /STM

AT0000609607 12,520 EUR

1.064,20 EUR 11,200 EUR

23.09.20 10:37 NT -112,20 EUR

-10,54 % 952,00 EUR

85,000 STK RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT.

AT0000606306 22,540 EUR

991,76 EUR 13,960 EUR

23.09.20 11:06 NT -377,52 EUR

-38,07 % 614,24 EUR

44,000 STK SCHOELLER-BL.OIL EUR 1,-

AT0000946652 25,800 EUR

1.548,00 EUR 21,850 EUR

23.09.20 10:59 NT -237,00 EUR

-15,31 % 1.311,00 EUR

60,000 STK UC-HVB STLOW20 DAX

DE000HZ4ZYL7 5,640 EUR

564,00 EUR 9,600 EUR

16.09.20 396,00 EUR

70,21 % 960,00 EUR

100,000 STK UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Z 28.12.20 OMV

DE000HZ4AZL7 46,920 EUR

3.284,40 EUR 23,380 EUR

23.09.20 09:13 NT -1.647,80 EUR

-50,17 % 1.636,60 EUR

70,000 STK UniCredit Bank AG HVB Open End Index Zertifikat

DE000HX0JTN7 19,300 EUR

5.790,00 EUR 12,700 EUR

23.09.20 08:06 NT -1.980,00 EUR

-34,20 % 3.810,00 EUR

300,000 STK UNIQA INS GROUP /STM

AT0000821103 6,340 EUR

1.141,20 EUR 5,170 EUR

23.09.20 11:00 NT -210,60 EUR

-18,45 % 930,60 EUR

180,000 STK WIENERBERGER AKT.O.N.

AT0000831706 14,470 EUR

1.447,00 EUR 21,880 EUR

23.09.20 11:06 NT 741,00 EUR

51,21 % 2.188,00 EUR

100,000 STK

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.09.)

(23.09.2020)

Bildnachweis

1. Andritz präsentiert seinen neuen Nachzerkleinerer ADuro S – das jüngste Mitglied der kürzlich eingeführten ADuro-Produktlinie für Recycling Shredder; Credit: Andritz , (© Aussender) >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Kapsch TrafficCom, Marinomed Biotech, UBM, FACC, SBO, Zumtobel, DO&CO, Immofinanz, Lenzing, S Immo, Porr, Rosgix, Agrana, AT&S, Palfinger, Strabag, Telekom Austria, Uniqa, AMS, Josef Manner & Comp. AG, Rath AG, LINDE, Deutsche Telekom, Allianz, MTU Aero Engines, E.ON , Deutsche Bank, BASF, Delivery Hero, Fabasoft.

Random Partner Unicredit Onemarkets

"onemarkets" steht für die europaweite Kompetenz der UniCredit bei Anlage- und Hebelprodukten. Anleger finden ein breites Angebot an linearen Zertifikaten, strukturierten Anlage- und Hebelprodukten sowie strukturierten Fonds. >> Besuchen Sie 56 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Depot bei bankdirekt.at: Andritz neu im Depot (Depot Kommentar)

» Zertifikate Award 2020: RCB, Unicredit, Erste, dazu witzige Award-Bilder...

» boersegeschichte.at: Alle Sieger aus 14 Jahren Zertifikate Award Austria...

» Neu auf dem BSN Buchregal - Christian Scherl - Nebelland

» Philipp Arnold läutet die Opening Bell für Mittwoch #chooseoptimism

» Lottomillionär verplemperte 100.000 Euro pro Woche (Tim Schäfer)

» ATX-Trends: OMV, Bawag, DO&CO, UBM, Verbund, Porr, Addiko ...

» BSN Spitout AUT: Viele Minus-Serien gerissen

» Lauf vor dem Zertifikate Award, Sirenen nerven (Christian Drastil via Ru...

» Inbox: Gemeinsam gewinnen: "Danke an das Bundesheer"