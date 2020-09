» Es gibt nie genug Zeit - #Kürners13 (Gerhard Kürner)

Welche Gemeinsamkeit haben Sie persönlich mit Dietrich Mateschitz, Angela Merkel und mit Elon Musk?

Es ist so einfach wie logisch. Sie und ich haben mit diesen drei außergewöhnliche Menschen und auch mit allen anderen Menschen auf dieser Welt gemeinsam, dass Ihnen 24 Stunden pro Tag zur Verfügung stehen.

Vereinfacht gesagt haben Sie mit jedem noch so erfolgreichen oder aussergewöhnlichen Menschen die exakt gleiche Zeit zur Verfügung. Wenn alle die gleiche Zeit haben, kann es auch nicht daran liegen, dass Sie den x-ten Kurs für Zeitmanagement machen und in Ihren Arbeitstag noch weitere Tätigkeiten reinstopfen. In den letzten 3 Jahrzehnte dachte ich lange, dass ich nur mit besserem Zeitmanagement erfolgreicher werde.

Es wird nie genug Zeit da sein egal wie produktiv sie werden oder wie effizient sie ihre 24 Stunden ausnutzen. Es kommt ausschließlich darauf an WAS sie machen. Daher ist die wichtiger Frage, wie sehen ihre finalen Ziele aus und welche Prioritäten setzen Sie um diese zu erreichen. Haben Sie Ihre persönlichen und beruflichen Ziele überhaupt schriftlich! fixiert? Wenn nicht beginne Sie jetzt damit!

