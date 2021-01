» ATX-Trends: Heute erster Handelstag 2021

Die Wiener Börse blieb am Donnerstag geschlossen. Am vergangenen Mittwoch wurde das letzte Mal im alten Jahr 2020 in Wien gehandelt. Am Neujahrstag hatten praktisch alle Börsen weltweit geschlossen. Heute Montag wird der Handel in Wien und an den anderen Märkten wieder aufgenommen.

(04.01.2021)

Aktien auf dem Radar:Amag, Frequentis, AT&S, Andritz, RBI, Erste Group, ATX, ATX Prime, DO&CO, Lenzing, SBO, Addiko Bank, Cleen Energy, Rosenbauer, UIAG, Wolford, Pierer Mobility AG, SW Umwelttechnik.

