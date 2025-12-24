» Börsepeople im Podcast S22/17: Thomas Hahn

24.12.2025, 2451 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8239/

Thomas Hahn ist CEO des Kaufhaus Steffl, das mit der Skybar die vielleicht erste Adresse für Kapitalmarktveranstaltungen in Wien liefert. Wir starten mit dem WirtschaftsBlatt, dort war Thomas mal in einer Lehrredaktion und ich ein Vortragender - ich freu mich, dass er sich an mich erinnern konnte. Thomas zog es in den Handel/Modebranche, zunächst bei Don Gil Textilhandel, dann bei McArthurGlen und schliesslich landete er bei Signa, findet gute Worte über tolle Menschen im Unternehmen und denkt gerne an seine Projekte wie das Goldene Quartier in Wien zurück. Nach dem Scheitern von Signa wechselte Thomas als GF zum Kaufhaus Steffl, da holen wir weit aus: Vielfalt, Mozart, Skybar, Bekleidung, Accessoires, neue Duftbereiche und Gastronomie sowie für Last Minute Suchende ein persönlicher Geschenktipp von Thomas für den 24.12., da hat das Kaufhaus von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Und letztendlich begleitet auch das Thema Musik Thomas sein ganzes Leben: Stichworte Gesang, Schlagzeug, Mundharmonika, eigene Band, Metropol. 2025 habe ich mit Audio-CD.at eine Weihnachtssingle gemacht: Mit Claudia Eder und Andrea Maier bildete Thomas das geniale Gesangstrio, dabei waren sie - nicht einmal gleichzeitig - alle nur ca. 15 Minuten zum Einsingen bei mir.



https://www.steffl-vienna.at/de/

Weihnachtssingle: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home

bzw. deconstructed unter http://audio-cd.at/christmas-bell-deconstructed



Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investiving“ wird jetzt offiziell „Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify

(24.12.2025)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S22/17: Thomas Hahn

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/4Raljyp2cFR6jpU7MdxCKX Börsepeople im Podcast S22/17: Thomas Hahn - Thomas Hahn ist CEO des Kaufhaus Steffl, das mit der Skybar die vielleicht erste Adresse für Kapitalmarktveranstaltungen in Wien liefert. Wir starten mit dem WirtschaftsBlatt, dort war Thomas mal in einer Lehrredaktion und ich ein Vortragender - ich freu mich, dass er sich an mich erinnern konnte. Thomas zog es in den Handel/Modebranche, zunächst bei Don Gil Textilhandel, dann bei McArthurGlen und schliesslich landete er bei Signa, findet gute Worte über tolle Menschen im Unternehmen und denkt gerne an seine Projekte wie das Goldene Quartier in Wien zurück. Nach dem Scheitern von Signa wechselte Thomas als GF zum Kaufhaus Steffl, da holen wir weit aus: Vielfalt, Mozart, Skybar, Bekleidung, Accessoires, neue Duftbereiche und Gastronomie sowie für Last Minute Suchende ein persönlicher Geschnektipp von Thomas für den 24.12., da hat das Kaufhaus von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Und letztendlich begleitet auch das Thema Musik Thomas sein ganzes Leben: Stichworte Gesang, Schlagzeug, Mundharmonika, eigene Band, Metropol. 2025 habe ich mit Audio-CD.at eine Weihnachtssingle gemacht: Mit Claudia Eder und Andrea Maier bildete Thomas das geniale Gesangstrio, dabei waren sie - nicht einmal gleichzeitig - alle nur ca. 15 Minuten zum Einsingen bei mir.



https://www.steffl-vienna.at/de/

Weihnachtssingle: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home

bzw. deconstructed unter http://audio-cd.at/christmas-bell-deconstructed



Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investiving“ wird jetzt offiziell

„Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com



About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.



Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

>> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, UBM, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Andritz, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, RBI, voestalpine, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, EVN, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius.

Random Partner A1 Telekom Austria

Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börsepeople im Podcast S22/17: Thomas Hahn

» Wiener Börse Party #1061: Noch ein ATX-High vor X-Mas, Banken top, Lob f...

» Österreich-Depots: Vorweihnachts-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 23.12: Pierer Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Ritschy Dobetsberger und die IR-Abteilungen von Rheinmetall un...

» PIR-News: Porr, Agrana, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)

» Und hier ist unserer Weihnachtssingle in der Deconstructed Variante (Chr...

» Wiener Börse zu Mittag leichter: Austriacard, Telekom Austria und Flugha...

» LinkedIn-NL: Zwei Weihnachtssingles, das neue Börse Social Magazine sowi...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Novo Nordisk, Coinbase, Audio-CD....