SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsepeople im Podcast S22/17: Thomas Hahn

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

24.12.2025, 2451 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8239/

Thomas Hahn ist CEO des Kaufhaus Steffl, das mit der Skybar die vielleicht erste Adresse für Kapitalmarktveranstaltungen in Wien liefert. Wir starten mit dem WirtschaftsBlatt, dort war Thomas mal in einer Lehrredaktion und ich ein Vortragender - ich freu mich, dass er sich an mich erinnern konnte. Thomas zog es in den Handel/Modebranche, zunächst bei Don Gil Textilhandel, dann bei McArthurGlen und schliesslich landete er bei Signa, findet gute Worte über tolle Menschen im Unternehmen und denkt gerne an seine Projekte wie das Goldene Quartier in Wien zurück. Nach dem Scheitern von Signa wechselte Thomas als GF zum Kaufhaus Steffl, da holen wir weit aus: Vielfalt, Mozart, Skybar, Bekleidung, Accessoires, neue Duftbereiche und Gastronomie sowie für Last Minute Suchende ein persönlicher Geschenktipp von Thomas für den 24.12., da hat das Kaufhaus von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Und letztendlich begleitet auch das Thema Musik Thomas sein ganzes Leben: Stichworte Gesang, Schlagzeug, Mundharmonika, eigene Band, Metropol. 2025 habe ich mit Audio-CD.at eine Weihnachtssingle gemacht: Mit Claudia Eder und Andrea Maier bildete Thomas das geniale Gesangstrio, dabei waren sie - nicht einmal gleichzeitig - alle nur ca. 15 Minuten zum Einsingen bei mir.

https://www.steffl-vienna.at/de/
Weihnachtssingle: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home
bzw. deconstructed unter http://audio-cd.at/christmas-bell-deconstructed

Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investiving“ wird jetzt offiziell „Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify 


(24.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S22/17: Thomas Hahn




 

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/4Raljyp2cFR6jpU7MdxCKX Börsepeople im Podcast S22/17: Thomas Hahn -

Thomas Hahn ist CEO des Kaufhaus Steffl, das mit der Skybar die vielleicht erste Adresse für Kapitalmarktveranstaltungen in Wien liefert. Wir starten mit dem WirtschaftsBlatt, dort war Thomas mal in einer Lehrredaktion und ich ein Vortragender - ich freu mich, dass er sich an mich erinnern konnte. Thomas zog es in den Handel/Modebranche, zunächst bei Don Gil Textilhandel, dann bei McArthurGlen und schliesslich landete er bei Signa, findet gute Worte über tolle Menschen im Unternehmen und denkt gerne an seine Projekte wie das Goldene Quartier in Wien zurück. Nach dem Scheitern von Signa wechselte Thomas als GF zum Kaufhaus Steffl, da holen wir weit aus: Vielfalt, Mozart, Skybar, Bekleidung, Accessoires, neue Duftbereiche und Gastronomie sowie für Last Minute Suchende ein persönlicher Geschnektipp von Thomas für den 24.12., da hat das Kaufhaus von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Und letztendlich begleitet auch das Thema Musik Thomas sein ganzes Leben: Stichworte Gesang, Schlagzeug, Mundharmonika, eigene Band, Metropol. 2025 habe ich mit Audio-CD.at eine Weihnachtssingle gemacht: Mit Claudia Eder und Andrea Maier bildete Thomas das geniale Gesangstrio, dabei waren sie - nicht einmal gleichzeitig - alle nur ca. 15 Minuten zum Einsingen bei mir.

https://www.steffl-vienna.at/de/
Weihnachtssingle: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home
bzw. deconstructed unter http://audio-cd.at/christmas-bell-deconstructed

Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investiving“ wird jetzt offiziell
„Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

  >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, UBM, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Andritz, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, RBI, voestalpine, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, EVN, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius.

Random Partner

A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börsepeople im Podcast S22/17: Thomas Hahn

» Wiener Börse Party #1061: Noch ein ATX-High vor X-Mas, Banken top, Lob f...

» Österreich-Depots: Vorweihnachts-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 23.12: Pierer Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Ritschy Dobetsberger und die IR-Abteilungen von Rheinmetall un...

» PIR-News: Porr, Agrana, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)

» Und hier ist unserer Weihnachtssingle in der Deconstructed Variante (Chr...

» Wiener Börse zu Mittag leichter: Austriacard, Telekom Austria und Flugha...

» LinkedIn-NL: Zwei Weihnachtssingles, das neue Börse Social Magazine sowi...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Novo Nordisk, Coinbase, Audio-CD....


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Börsepeople Podcast

Börsepeople im Podcast S6/10: Marie Ringler


Börsepeople im Podcast S7/16: Kevin Töpfer


Börsepeople im Podcast S7/07: Stephanie Kniep


Meistgelesen
>> mehr
Wie Manz, JinkoSolar, Wirecard, Evotec, HelloFresh und bet-at-home.com für Gesprächsstoff sorgten
Wie McDonalds, JP Morgan Chase, Walt Disney, Johnson & Johnson, Coca-Cola und Chevron für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
Wie AT&S, FACC, Drillisch, Erste Group, Commerzbank und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
Wie adidas, E.ON , Zalando, RWE, Bayer und DAIMLER TRUCK HLD... für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Wiener Börse: ATX geht mit kleinem Plus in die Weihnachtspause
Wie RBI, CA Immo, CPI Europe AG, Erste Group, voestalpine und Porr für Gesprächsstoff im ATX sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2007
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der beeindruckende 2-fache Paarlauf von VIG und Uniqa - wer wird zum Jahresende da wie dort vorne sein?

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Der beeindruckende 2-fache Paarlauf von VIG und Uniqa in Bezug auf Handelsvolumen 2025 und Kursplus 2025 - wer wird yearend da wie dort vorne sei...

    Books josefchladek.com

    Erich Einhorn
    Im Flug nach Moskau
    1959
    Artia

    Sasha & Cami Stone
    Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
    1933
    Arts et Métiers Graphiques

    Tenmei Kanoh
    New York 1969
    2014
    Ishi Inc.

    Eliška Klimešová
    Women Readers
    2025
    Self published

    Niko Havranek
    Fleisch #74 „Ganz Wien“
    2025
    Self published



    Autor: Christian Drastil

    24.12.2025, 2451 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8239/

    Thomas Hahn ist CEO des Kaufhaus Steffl, das mit der Skybar die vielleicht erste Adresse für Kapitalmarktveranstaltungen in Wien liefert. Wir starten mit dem WirtschaftsBlatt, dort war Thomas mal in einer Lehrredaktion und ich ein Vortragender - ich freu mich, dass er sich an mich erinnern konnte. Thomas zog es in den Handel/Modebranche, zunächst bei Don Gil Textilhandel, dann bei McArthurGlen und schliesslich landete er bei Signa, findet gute Worte über tolle Menschen im Unternehmen und denkt gerne an seine Projekte wie das Goldene Quartier in Wien zurück. Nach dem Scheitern von Signa wechselte Thomas als GF zum Kaufhaus Steffl, da holen wir weit aus: Vielfalt, Mozart, Skybar, Bekleidung, Accessoires, neue Duftbereiche und Gastronomie sowie für Last Minute Suchende ein persönlicher Geschenktipp von Thomas für den 24.12., da hat das Kaufhaus von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Und letztendlich begleitet auch das Thema Musik Thomas sein ganzes Leben: Stichworte Gesang, Schlagzeug, Mundharmonika, eigene Band, Metropol. 2025 habe ich mit Audio-CD.at eine Weihnachtssingle gemacht: Mit Claudia Eder und Andrea Maier bildete Thomas das geniale Gesangstrio, dabei waren sie - nicht einmal gleichzeitig - alle nur ca. 15 Minuten zum Einsingen bei mir.

    https://www.steffl-vienna.at/de/
    Weihnachtssingle: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home
    bzw. deconstructed unter http://audio-cd.at/christmas-bell-deconstructed

    Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investiving“ wird jetzt offiziell „Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com

    About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

    Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify 


    (24.12.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S22/17: Thomas Hahn




     

    Bildnachweis

    1. https://open.spotify.com/episode/4Raljyp2cFR6jpU7MdxCKX Börsepeople im Podcast S22/17: Thomas Hahn -

    Thomas Hahn ist CEO des Kaufhaus Steffl, das mit der Skybar die vielleicht erste Adresse für Kapitalmarktveranstaltungen in Wien liefert. Wir starten mit dem WirtschaftsBlatt, dort war Thomas mal in einer Lehrredaktion und ich ein Vortragender - ich freu mich, dass er sich an mich erinnern konnte. Thomas zog es in den Handel/Modebranche, zunächst bei Don Gil Textilhandel, dann bei McArthurGlen und schliesslich landete er bei Signa, findet gute Worte über tolle Menschen im Unternehmen und denkt gerne an seine Projekte wie das Goldene Quartier in Wien zurück. Nach dem Scheitern von Signa wechselte Thomas als GF zum Kaufhaus Steffl, da holen wir weit aus: Vielfalt, Mozart, Skybar, Bekleidung, Accessoires, neue Duftbereiche und Gastronomie sowie für Last Minute Suchende ein persönlicher Geschnektipp von Thomas für den 24.12., da hat das Kaufhaus von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Und letztendlich begleitet auch das Thema Musik Thomas sein ganzes Leben: Stichworte Gesang, Schlagzeug, Mundharmonika, eigene Band, Metropol. 2025 habe ich mit Audio-CD.at eine Weihnachtssingle gemacht: Mit Claudia Eder und Andrea Maier bildete Thomas das geniale Gesangstrio, dabei waren sie - nicht einmal gleichzeitig - alle nur ca. 15 Minuten zum Einsingen bei mir.

    https://www.steffl-vienna.at/de/
    Weihnachtssingle: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home
    bzw. deconstructed unter http://audio-cd.at/christmas-bell-deconstructed

    Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investiving“ wird jetzt offiziell
    „Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com

    About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

    Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

      >> Öffnen auf photaq.com

    Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, UBM, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Andritz, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, RBI, voestalpine, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, EVN, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius.

    Random Partner

    A1 Telekom Austria
    Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börsepeople im Podcast S22/17: Thomas Hahn

    » Wiener Börse Party #1061: Noch ein ATX-High vor X-Mas, Banken top, Lob f...

    » Österreich-Depots: Vorweihnachts-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 23.12: Pierer Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Ritschy Dobetsberger und die IR-Abteilungen von Rheinmetall un...

    » PIR-News: Porr, Agrana, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)

    » Und hier ist unserer Weihnachtssingle in der Deconstructed Variante (Chr...

    » Wiener Börse zu Mittag leichter: Austriacard, Telekom Austria und Flugha...

    » LinkedIn-NL: Zwei Weihnachtssingles, das neue Börse Social Magazine sowi...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Novo Nordisk, Coinbase, Audio-CD....


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Börsepeople Podcast

    Börsepeople im Podcast S6/10: Marie Ringler


    Börsepeople im Podcast S7/16: Kevin Töpfer


    Börsepeople im Podcast S7/07: Stephanie Kniep


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Manz, JinkoSolar, Wirecard, Evotec, HelloFresh und bet-at-home.com für Gesprächsstoff sorgten
    Wie McDonalds, JP Morgan Chase, Walt Disney, Johnson & Johnson, Coca-Cola und Chevron für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
    Wie AT&S, FACC, Drillisch, Erste Group, Commerzbank und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
    Wie adidas, E.ON , Zalando, RWE, Bayer und DAIMLER TRUCK HLD... für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Wiener Börse: ATX geht mit kleinem Plus in die Weihnachtspause
    Wie RBI, CA Immo, CPI Europe AG, Erste Group, voestalpine und Porr für Gesprächsstoff im ATX sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2007
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der beeindruckende 2-fache Paarlauf von VIG und Uniqa - wer wird zum Jahresende da wie dort vorne sein?

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Der beeindruckende 2-fache Paarlauf von VIG und Uniqa in Bezug auf Handelsvolumen 2025 und Kursplus 2025 - wer wird yearend da wie dort vorne sei...

      Books josefchladek.com

      Daniele Torriglia
      Il senso della presenza
      2025
      Self published

      John Gossage
      The Romance industry
      2002
      Nazraeli

      Jan Holkup
      Posedy / Hunting Stands
      2025
      PositiF

      Elizabeth Alderliesten
      Remember Who You Once Were
      2024
      Self published

      Nikola Mihov
      The Last Gift
      2025
      Self published

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de