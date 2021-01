» Abseits der Börse #5: 100.000km (Christian Drastil, 5.1.)

Als ich heute die 8 Trophäen der "Hall of Fame, Class of 2020" ( http://www.boerse-social.com/hall-of-fame ) abholte, ging der Kilometerstand meines Autos in die Sechsstelligkeit. Erst im Sommer hatte ich ein Auto, das 94.300km auf dem Tacho hat, gegen eines - eben dieses - mit 94.600km eingetauscht. Ich habe es von meiner Schwester gekauft und daraus das Auto mit auf der einen Seite Boersegeschichte und der anderen Sportgeschichte gemacht.

Schöne Lyrics: "Baby, you can drive my car. And maybe I'll love you" (The Beatles)

Anregungen gerne an christian@boerse-social.com .

Mehr Abseits: https://boerse-social.com/search/@title%20abseits

Siehe auch Inseits: https://boerse-social.com/search/@title%20inseits

http://www.twitter.com/drastil https://www.instagram.com/sportgeschichte.at/

(05.01.2021)

Bildnachweis

1. 100.000km am Börsegeschichte / Sportgeschichte-Auto





