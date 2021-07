» ATX-Trends: Wienerberger, Palfinger, Post, RBI, Agrana ...

Einen starken Wochenausklang verzeichnete auch der heimische Markt, der ATX konnte mit einem Plus von 1,4% den Handel beenden. In Wien war die Stimmung in etwa zu vergleichen mit der im übrigen Europa, die Sorgen bezüglich Corona traten in den Hintergrund, die billigeren Kurse verlockten zu Investitionen und allgemein setzte sich die Ansicht durch, dass sich die Notenbanken mit der befürchteten Zinswende doch noch länger Zeit lassen werden. Aktuelle Konjunkturdaten lieferten keine Impulse, auch Nachrichten zu den einzelnen Unternehmen waren eher dünn gesät. Wienerberger will zum Anbieter von Komplettsystemen werden und hat deshalb in Großbritannien und Irland zwei Unternehmen gekauft, die sich auf Abflussrohre und Dachrinnen spezialisiert haben. Die britische FloPlast und die irische Cork Plastics, die insgesamt 370 Leute am drei Standorten beschäftigen und 100 Millionen Euro Umsatz jährlich erzielen, werden zu hundert Prozent übernommen, der Kaufpreis wurde nicht genannt, der Ziegel- und Baustoffkonzern konnte um 2,3% nach oben klettern. Die Deutsche Bank bestätigte das Kursziel von 39,0 Euro für Palfingern und ebenso die Kaufempfehlung, auch die Berenberg Bank rät weiter zum Kauf des Titels, hier wurde aber das Kursziel von 38,0 Euro auf 42,0 Euro nach oben revidiert, der Kranhersteller konnte den Tag mit einer 3,5% höheren Notierung beenden. Die Österreichische Post verzeichnete ein Plus von 1,1%, der Konzern hatte am Nachmittag bestätigt, dass es Gespräche ihrer Tochtergesellschaft bank99 mit der ING hinsichtlich deren Privatkundengeschäfts in Österreich gebe, die niederländische ING Bank hatte im März bekanntgegeben, sich bis Jahresende aus dem Privatkundengeschäft in Österreich zurückzuziehen. Die Bankenwerte zeigten sich gut erholt, die Bawag konnte 1,8% fester schliessen, für die Erste Group gab es einen Anstieg von 2,1% und die Raiffeisen konnte um 1,5% vorrücken. Schwächster Titel des Handels am Freitag war die Addiko Bank, für die es um 1,8% nach unten ging, auch Agrana war wenig beliebt, der Stärke- und Zuckerkonzern musste im Handelsverlauf 1,2% nachgeben. Stärkster Titel des Tages war am Freitag voestalpine, der Stahlkonzern durfte mit einem Plus von 4,2% an der Spitze der Kursübersicht glänzen. Ein deutliches Erholungszeichen gab es von Schoeller-Bleckmann, der Ölfeldausrüster präsentierte sich um 4,0% verbessern. Ebenfalls gut nachgefragt war Zumtobel, für den Leuchtenhersteller ging es um 3,6% nach oben. In Österreich stehen diese Woche keine Unternehmensergebnisse auf dem Programm.

Wienerberger

Wienerberger gab am Freitag die Übernahme von 100% der Aktien von FloPlast in Großbritannien und Cork Plastics in Irland bekannt. Die Unternehmen beschäftigen 370 Mitarbeiter an drei Standorten und erwirtschaften einen Umsatz von ca. €100 Mio. Beide Unternehmen sind mit ihrem Produktportfolio für Lösungen im Bereich Regenwasser, Dachrinnen und Abflussrohre im irischen und britischen Renovierungsmarkt stark positioniert. Die Übernahme führt zu einer Erweiterung des Produktportfolios von Wienerberger und beschleunigt die Transformation zum Anbieter von Komplettsystemen für gemanagte Abwasser- und Regenwasserlösungen im Wohnbausektor.

(12.07.2021)

