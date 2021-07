» ATX-Trends: Addiko, Lenzing, Porr, Do&Co, Zumtobel ...

RHI Magnesita RHI Magnesita ist der Weltmarktführer im Feuerfestbereich. Feuerfestprodukte werden in industriellen Hochtemperaturverfahren weltweit verwendet. Sie sind unverzichtbar für die Stahl-, Zement-, Kalk-, Nichteisenmetall-, Glas-, Energie-, Umwelt- und Chemieindustrie. RHI Magnesita setzt trotz Hauptlisting in London via global market auf österreichische Aktionäre.

Die Wiener Börse hat am Montag mit klaren Gewinnen geschlossen, der ATX konnte sich um beachtliche 1,6% nach oben bewegen. Vor allem Titel aus der Finanzbranche stützten nach der Aufhebung der Dividendenstopp-Empfehlung der Europäischen Zentralbank ab Ende September den österreichischen Aktienmarkt, zusätzlich stand in diesem Bereich auch die Ergebnispräsentation der Bawag im Fokus. Das Bankinstitut konnte gestern um stolze 5,0% zulegen, das Geldhaus hat in diesem Jahr bis Juni den Nettogewinn im Jahresabstand um 56 Prozent auf 193 Millionen Euro gesteigert, nach 124 Millionen Euro im gleichen Vorjahreszeitraum, zudem will das Unternehmen 420 Millionen Euro Dividenden nachzahlen. Auch die beiden anderen großen Banken konnten deutlich stärker schliessen, die Erste Group konnte um 2,2% zulegen, für die Raiffeisen Bank International gab es einen Anstieg von 2,1%. Noch besser lief es für die kleinere Addiko Bank, die gestern um 2,9% vorrücken konnte. Weitere Unternehmensnachrichten gab es von Lenzing, der Faserkonzern will an seinem Produktionsstandort Grimsby in Großbritannien 20 Millionen Pfund in eine neue Abwasseraufbereitungsanlage investieren, diese Nachricht wurde von den Anliegern mit einem Anstieg von 1,8% honoriert. Auch die Ölwerte waren äußerst gut nachgefragt und profitierten von den anziehenden Rohstoffpreisen und der europaweiten Stärke des Sektors, die OMV endete mit einem Zuwachs von 3,1%, für den Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann ging es um 3,2% nach oben. Schwächster Wert des gestrigen Handels war Rosenbauer, der Feuerwehrausrüster musste mit einem Rückgang von 2,6% aus dem Handel gehen. Do & Co musste den guten Anstiegen in der letzten Zeit etwas Tribut zollen, das Cateringunternehmen verbilligte sich um 2,5%. Auch Zumtobel konnte sich nach den Abgaben zum Wochenausklang nicht erholen, der Leuchtenhersteller musste auch gestern 1,6% nachgeben. Einen sehr guten Tag hatte Frequentis, für den Softwarenanbieter für Audiosysteme brachte der gestrige Handel eine Verbesserung von beeindruckenden 4,6%. Gut nachgefragt war auch Porr, der Baukonzern konnte um 2,9% zulegen, und auch voestalpine verzeichnete ein schönes Plus von 2,8%, dem Stahlkonzern half die Stärke des Sektors vor allem in Deutschland.

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

Star der Stunde: Addiko Bank 2.5%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.64%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: S&T(3), Österreichische Post(1), Agrana(1), Addiko Bank(1)

Inseits der Börse #14: Wienerberger auf meinem Dach

Star der Stunde: voestalpine 0.71%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -1.52%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: S&T(2), EVN(1), Strabag(1), FACC(1)

Star der Stunde: Palfinger 1.06%, Rutsch der Stunde: DO&CO -0.51%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AMS(1), Strabag(1), Rosenbauer(1), S&T(1)

Österreich-Depots. Voquz Labs bei dad.at requestet

Star der Stunde: SBO 0.78%, Rutsch der Stunde: Lenzing -0.95%

Featured Partner Video

Legendary Investor Jim Rogers congratulates on the 250th anniversary of the Vienna Stock Exchange

In 1985, Austria attracted the interest of Jim Rogers for various reasons. The investment legend recognized the great potential of Austrian equities and triggered a stock market boom. This was also...