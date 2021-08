» ATX-Trends: Österreichische Post, Polytec, Wienerberger, Strabag, ...

Mit Aufschlägen präsentierte sich gestern wieder der heimische Aktienmarkt. Der ATX startete zu Beginn fast unverändert, fiel zwischendurch in die Verlustzone, konnte aber den Tag im Plus beenden. Zu Handelsschluss blieb ein Gewinn von 0,8% oder 3.631,93 Punkte übrig. Die Anleger fokussierten sich gestern auf die US Verbraucherpreise: diese veränderten sich nur wenig, aber auf hohem Niveau. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise um 5,4 Prozent. Bei den Unternehmen standen Wienerberger , Kapsch TrafficCom und die Addiko Bank im Fokus, die Berichte veröffentlichten. Der vorgestrige Verlierer des Tages wurde zum Gewinner, so konnte die kleine Addiko Bank um 6% zulegen, gefolgt vom Bauunternehmen Strabag mit plus 4,5%. Die restlichen Banken zählten am Mittwoch auch zu den Gewinnern, so konnten die BAWAG und Erste Group jeweils ein Plus von 1,3% verbuchen und auch die RBI schaffte immerhin einen Aufschlag von 0,6%. Die Verlierer des Tages waren Do&Co mit minus 2,4% für den Caterer und die Zumtobel Group mit minus 1,6%.

Unternehmensnachrichten



Österreichische Post

Die Österreichische Post präsentierte heute ihre Ergebnisse zum Q2/21, die nach der Bekanntgabe vorläufiger Zahlen am 19.7. keine Überraschung mehr darstellten und in etwa den Erwartungen entsprachen. Die Umsatzerlöse des Österreichischen Post-Konzerns verbesserten sich im Q2/21 um 28,2% auf €614,3 Mio. Das Wachstum im Paketbereich brachte einen Umsatzanstieg von 57,4%, die Division Brief & Werbepost generierte ein Umsatzwachstum von 8,9%. Das erste Halbjahr 2021 zeigte im Divisionsvergleich eine große Veränderung mit der nunmehr gestiegenen Bedeutung des Paketgeschäfts. Der Anteil der Division Brief & Werbepost am Umsatz der Österreichischen Post reduzierte sich daher auf 47,9%. Die Division Paket & Logistik stieg in der konzernalen Bedeutung von 37,3% im ersten Halbjahr 2020 auf nunmehr 49,4% am Umsatz im Berichtszeitraum. Einerseits brachte die Vollkonsolidierung der türkischen Gesellschaft Aras Kargo seit 25. August 2020 Umsatzwachstum, welches sich im ersten Halbjahr 2021 auf €160,7 Mio. belief. Andererseits war der Umsatzanstieg in der Division Paket & Logistik im ersten Halbjahr 2021 von einem positiven organischen Wachstum durch Online-Bestellungen und positiven Sondereffekten durch Logistikdienstleistungen getragen. Das EBITDA lag im zweiten Quartal mit €85,5 Mio. um 82,3% über dem Vorjahr, das entspricht einer EBITDA-Marge von 13,9%. Die Erhöhung des EBITDA ist ein Resultat der hervorragenden Paketumsatzentwicklung in allen Märkten. Während das EBIT um 193,2% auf 43,7 Mio. stieg, konnte das Periodenergebnis um 165,9% auf €34,4 Mio. zulegen. Die Österreichische Post erwartet für 2021 in Summe ein Umsatzwachstum von etwa 15% (bisher: über 10%), das vorrangig auf das gestiegene Paketgeschäft zurückzuführen ist. Für das laufende Geschäftsjahr peilt das Unternehmen eine Ergebnisverbesserung von zumindest 20% an (Basis EBIT 2020: €161 Mio.).

Q2/21: Umsatzerlöse: €614,3 Mio. (606,8e); EBITDA: €85,5 Mio. (76,1e); EBIT: €43,7 Mio. (43,7e); Periodenergebnis: €34,3 Mio. (30,9e)

Polytec

Der heimische Automobilzulieferer Polytec hat heute seine Ergebnisse zum Q2/21 präsentiert, die leicht unter den Erwartungen lagenn. Der Konzernumsatz betrug im zweiten Quartal 2021 €143,9 Mio. und lag – ob der Covid-19 bedingt niedrigeren Vergleichsbasis – deutlich über der Vorjahresperiode (Q2/20: €93,2 Mio.). Die Umsatzsteigerung ist im Wesentlichen auf die stark erhöhte Nachfrage im Marktbereich Passenger Cars & Light Commercial Vehicles zurückzuführen. Das EBITDA belief sich auf €10,4 Mio. (Q2/20: €-1,0 Mio.). Die EBITDA-Marge betrug im Q2 7,3%. Die turbulenten Entwicklungen an den Rohstoffmärkten haben insbesondere im zweiten Quartal die Ergebnislage spürbar belastet. Zudem haben im ersten Halbjahr die umfassenden Restrukturierungen und Kapazitätsanpassungen im Vorjahr (Werksschließungen) das Ergebnis aufgrund der hohen Anzahl an Produktionsverlagerungen in andere POLYTEC Werke noch belastet. Während das EBIT von €-9,7 Mio. auf €3,4 Mio. anstieg, konnte das Konzernergebnis von €-10,5 Mio. auf €2,0 Mio. zulegen. Das Management geht für das Geschäftsjahr 2021 weiterhin von einem Konzernumsatz von rund €575 Mio. aus. Das EBIT wird auf Basis einer Neubewertung der aktuellen Risiken voraussichtlich rund €30 Mio. betragen (zuvor: €35 Mio.).

Q2/21: Umsatz: €143,9 Mio. (143,0e), EBITDA: €10,4 Mio. (11,5e), EBIT: €3,4 Mio. (4,1e), Konzernergebnis: €2,0 Mio. (Vj. -10,5)

(12.08.2021)

Akt. Indikation: 13.85 / 14.65

Uhrzeit: 22:33:42

Veränderung zu letztem SK: 0.00%

Letzter SK: 14.25 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 3634.80 / 3635.00

Uhrzeit:

Veränderung zu letztem SK: -0.00%

Letzter SK: 3634.91 ( 0.08%)

Akt. Indikation: 49.96 / 50.20

Uhrzeit: 22:51:17

Veränderung zu letztem SK: 0.16%

Letzter SK: 50.00 ( -0.89%)

Akt. Indikation: 14.90 / 15.28

Uhrzeit: 22:39:42

Veränderung zu letztem SK: -0.07%

Letzter SK: 15.10 ( 0.13%)

Akt. Indikation: 41.90 / 42.20

Uhrzeit: 22:53:43

Veränderung zu letztem SK: 0.12%

Letzter SK: 42.00 ( 0.48%)

Akt. Indikation: 20.90 / 21.04

Uhrzeit: 22:35:42

Veränderung zu letztem SK: -0.05%

Letzter SK: 20.98 ( 0.48%)

Akt. Indikation: 38.65 / 39.00

Uhrzeit: 22:56:43

Veränderung zu letztem SK: 0.45%

Letzter SK: 38.65 ( -1.40%)

Akt. Indikation: 35.46 / 35.56

Uhrzeit: 22:53:43

Veränderung zu letztem SK: 0.71%

Letzter SK: 35.26 ( -0.23%)

Akt. Indikation: 8.78 / 8.86

Uhrzeit: 22:51:43

Veränderung zu letztem SK: 0.11%

Letzter SK: 8.81 ( 0.57%)

Bildnachweis

1.





Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Österreichische Post, Flughafen Wien, Porr, CA Immo, Amag, ATX, ATX TR, ATX Prime, VIG, Rosgix, OMV, voestalpine, UBM, Andritz, Verbund, DO&CO, Cleen Energy, Telekom Austria, Pierer Mobility, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Lenzing, S Immo.

Random Partner Mayr-Melnhof Gruppe

Die Mayr-Melnhof Gruppe ist Europas größter Karton- und Faltschachtelproduzent. Das Unternehmen konzentriert sich konsequent auf seine Kernkompetenz, die Produktion und Verarbeitung von Karton zu Verpackungen für Konsumgüter des täglichen Bedarfes. Damit wird ein langfristig attraktives und ausgewogenes Geschäft mit überschaubarer Zyklizität verfolgt. >> Besuchen Sie 65 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Das war gar nix (Christian Drastil via Runplugged Runkit)

» BSN Spitout AUT: Polytec fällt nach 281 Tagen unter den MA200

» Österreichische Post - der österreichische Logistikkonzern vereint Wachs...

» Österreich-Depots: wikifolio Stockpicking Österreich auf Rekordwert (Dep...

» Börsegeschichte 12.8.: Happy Birthday, George Soros

» We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Evotec, Fabasoft und FACC...

» ATX TR alle Neune? Holt die Erste Group heute 8 Mio. auf? Spoiler zum "...

» PIR-News: Do&Co, Polytec, Post, Valneva, Frequentis, Research zu RBI, Er...

» ATX TR zu Mittag unverändert: Do&Co, Palfinger und Zumtobel gesucht

» ATX-Trends: Österreichische Post, Polytec, Wienerberger, Strabag, ...