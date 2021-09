» Österreich-Depots: Startposition Valneva (Depot Kommentar)

So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.00% vs. last #gabb, +17.02% ytd, +80.10% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 119.198 Euro, ein Plus von 1091,98 Prozent nach Spesen. Heute bei 12,14 Euro haben wir eine Startposition Valneva aufgenommen, sollte die Aktie weiter fallen, wird in Tranchen nachgekauft. Das wikifolio ist auch grösster Bestandteil des Depots bei bankdirekt.at, das für 2021 mit 50.000 Euro dotiert ist und Basisinvestments mit Sondersituationen und Hedge-Transaktionen mixt. Der aktuelle Stand ist 53.670 Euro.

Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom Differenz Menge Erste Group Bank AG Bonus ZT.2021/17.09.2021 TKA

AT0000A2NMN7 6,660 EUR

999,00 EUR 8,440 EUR

14.09.21 09:25 NT 267,00 EUR

26,73 % 1.266,00 EUR

150,000 STK Erste Group Bank AG Bonus ZT.2021/17.12.2021

AT0000A2NKS0 16,580 EUR

994,80 EUR 20,950 EUR

14.09.21 09:25 NT 262,20 EUR

26,36 % 1.257,00 EUR

60,000 STK Lang & Schwarz AG O.End 13(13/unl.) WFDRASTIL1

DE000LS9BHW2 160,340 EUR

16.034,00 EUR 178,920 EUR

14.09.21 08:10 NT 1.858,00 EUR

11,59 % 17.892,00 EUR

100,000 STK Lang & Schwarz AG O.End 20(20/unl.) WF000C050M

DE000LS9PWA7 159,010 EUR

954,06 EUR 169,440 EUR

14.09.21 10:11 NT 62,58 EUR

6,56 % 1.016,64 EUR

6,000 STK Raiffeisen Centrobank AG Bonus ZT.21/21.09.2022 RBI

AT0000A2P5V0 14,780 EUR

1.034,60 EUR 19,040 EUR

14.09.21 09:15 NT 298,20 EUR

28,82 % 1.332,80 EUR

70,000 STK Raiffeisen Centrobank AG Bonus ZT.21/23.03.2022 ATS

AT0000A2PTU2 23,970 EUR

1.006,74 EUR 30,780 EUR

14.09.21 09:15 NT 286,02 EUR

28,41 % 1.292,76 EUR

42,000 STK

Das Depot bei dad.at umfasst die bisher 43 Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die alle zu ungefähr 1000 Euro (wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier weist uns dad.at derzeit folgende Performance auf das eingesetzte Kapital aus: +16,67% oder +7.176,67 Euro. Dazu kommen 629,75 Euro an Nettodividenden. Bezahlt haben bisher 22 Unternehmen: Andritz, Palfinger, Verbund, Mayr-Melnhof, Post, RBI, Addiko Bank, Pierer, Telekom Austria, Wienerberger, Erste Group, VIG, Frequentis, Rosenbauer, UBM, Uniqa, S&T, Knaus Tabbert, die Strabag mit dem Rekordwert von 175,09 Euro, Agrana, Polytec und zuletzt AT&S mit 10,74 Euro. Bezogen auf das bisher eingesetze Aktienkapital machen die bisherigen Dividenden 1,59 Prozent aus, Gesamtperformance also +18,26%. XB Systems zieht sich wie berichtet von der Wiener Börse zurück und hat den letzten Handelstag an der Wiener Börse am 17. September 2021. Da wir bei dad.at natürlich keine ausserbörslichen Werte darstellen können, muss der Verlust realisiert werden. Tut weh, so ein Börserückzug.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.09.)

(14.09.2021)

Valneva





