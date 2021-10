» Wienerberger vs. RBI als eines der Highlights (Christian Drastil)

Um 11:14 liegt der ATX TR mit +0.93 Prozent im Plus bei 7504 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Polytec Group mit +2.63% auf 8.395 Euro, dahinter Erste Group mit +1.81% auf 39.645 Euro und Porr mit +1.29% auf 16.51 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15196 ( -0.01%, Ultimo 2020: 13719).

Das 9. Aktienturnier geht in Runde 2, die vier Gesetzten steigen ein und auf Basis der 8 Duelle sieht man auch (und wir schreiben das auch), wer in der 1. Runde wen geschlagen hat. Herausheben in Runde 2 möchte ich das Duell "Wienerberger vs. RBI"; das ist ja auch ein Duell um einen ATXFive-Platz in den kommenden Wochen.

Palfinger vs. Do&Co:

Palfinger hatte in Runde 1 ein Freilos, Do&Co besiegte in Runde 1 VIG mit 3.07% zu 1.39%.

Palfinger ( Akt. Indikation: 37,80 /38,05, -0,20%)

DO&CO ( Akt. Indikation: 74,90 /75,00, 1,42%)



Wienerberger vs. RBI:

Wienerberger besiegte in Runde 1 Agrana mit 1.43% zu -0.55%; RBI besiegte in Runde 1 Wolftank-Adisa mit 5.89% zu 0.00%.

Wienerberger ( Akt. Indikation: 29,60 /29,64, -0,40%)

RBI ( Akt. Indikation: 24,28 /24,30, 0,79%)



Erste Group vs. Polytec:

Erste Group besiegte in Runde 1 Frequentis mit 2.50% zu -0.78%; Polytec Group besiegte in Runde 1 Lenzing mit -1.33% zu -3.81%.

Erste Group ( Akt. Indikation: 39,69 /39,73, 1,98%)

Polytec Group ( Akt. Indikation: 8,37 /8,39, 2,44%)

Flughafen Wien vs. Mayr-Melnhof:

Flughafen Wien besiegte in Runde 1 AT&S mit 0.86% zu -6.91%; Mayr-Melnhof hatte in Runde 1 ein Freilos.

Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 29,15 /29,40, 0,26%)

Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 166,80 /167,80, -1,12%)

FACC vs. Uniqa:

FACC hatte in Runde 1 ein Freilos, Uniqa besiegte in Runde 1 Strabag mit 2.45% zu -2.42%.

FACC ( Akt. Indikation: 9,26 /9,31, -0,16%)

Uniqa ( Akt. Indikation: 7,89 /7,92, -0,32%)

Zumtobel vs. VST:

Zumtobel besiegte in Runde 1 Immofinanz mit 0.00% zu -1.16%, VST Building Technologies besiegte in Runde 1 Verbund mit 0.00% zu -1.83%.

Zumtobel ( Akt. Indikation: 9,06 /9,12, 1,00%)

VST keine Indikation lieferbar

Andritz vs. Addiko Bank:

Andritz besiegte in Runde 1 Voquz Labs mit 2.02% zu 0.00%, Addiko Bank besiegte in Runde 1 Porr mit 4.01% zu -1.21%.

Andritz ( Akt. Indikation: 47,20 /47,22, -0,48%)

Addiko Bank ( Akt. Indikation: 13,80 /13,85, -2,98%)

S Immo vs. Österreichische Post

S Immo besiegte in Runde 1 Telekom Austria mit 0.00% zu -1.07%.; Österreichische Post hatte in Runde 1 ein Freilos.

S Immo ( Akt. Indikation: 20,25 /20,30, -0,61%)

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 36,95 /36,95, 0,82%)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.10.)

(11.10.2021)

Akt. Indikation: 13.85 / 14.00

Uhrzeit: 15:49:16

Veränderung zu letztem SK: -2.28%

Letzter SK: 14.25 ( 2.89%)

Akt. Indikation: 75.00 / 75.20

Uhrzeit: 15:47:04

Veränderung zu letztem SK: 1.62%

Letzter SK: 73.90 ( 0.27%)

Akt. Indikation: 39.78 / 39.80

Uhrzeit: 15:52:27

Veränderung zu letztem SK: 2.18%

Letzter SK: 38.94 ( -1.07%)

Akt. Indikation: 9.19 / 9.25

Uhrzeit: 15:49:40

Veränderung zu letztem SK: -0.86%

Letzter SK: 9.30 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 29.10 / 29.25

Uhrzeit: 15:26:24

Veränderung zu letztem SK: -0.09%

Letzter SK: 29.20 ( -1.52%)

Akt. Indikation: 166.20 / 166.80

Uhrzeit: 15:35:05

Veränderung zu letztem SK: -1.60%

Letzter SK: 169.20 ( 1.20%)

Akt. Indikation: 37.20 / 37.30

Uhrzeit: 15:49:04

Veränderung zu letztem SK: 1.64%

Letzter SK: 36.65 ( -0.54%)

Akt. Indikation: 37.75 / 37.95

Uhrzeit: 15:49:46

Veränderung zu letztem SK: -0.39%

Letzter SK: 38.00 ( -0.39%)

Akt. Indikation: 8.35 / 8.41

Uhrzeit: 15:26:24

Veränderung zu letztem SK: 2.44%

Letzter SK: 8.18 ( 0.99%)

Akt. Indikation: 24.18 / 24.20

Uhrzeit: 15:50:00

Veränderung zu letztem SK: 0.37%

Letzter SK: 24.10 ( 1.95%)

Akt. Indikation: 20.30 / 20.40

Uhrzeit: 15:41:27

Veränderung zu letztem SK: -0.25%

Letzter SK: 20.40 ( 2.10%)

Akt. Indikation: 7.91 / 7.94

Uhrzeit: 15:45:58

Veränderung zu letztem SK: -0.06%

Letzter SK: 7.93 ( 0.76%)

Akt. Indikation: 29.36 / 29.38

Uhrzeit: 15:50:28

Veränderung zu letztem SK: -1.24%

Letzter SK: 29.74 ( 1.29%)

Akt. Indikation: 9.06 / 9.09

Uhrzeit: 15:42:15

Veränderung zu letztem SK: 0.83%

Letzter SK: 9.00 ( -0.88%)

