» Own360, EAM und Ewia in unseren beiden Podcasts (Christian Drastil)

Gestern hatten wir Martin Foussek, Own360, für unseren Podcast zu Gast. Mitgebracht hat er eine Liste der Top-Weights im Österreich-Fonds. Und da ist Verbund die Nr. 1, gefolgt von Infineon, Erste Group, Apple und Siemens. Die OMV und Telekom Austria sind ebenfalls in den Top 15. Hier unser Intro zum Podcast:

"Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in „Wiener Börse Plausch #4“ wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Die heutige Folge ist erstmals „powered by“ und zwar durch den Standortfonds Own360, dies mit einem sagenhaften Werbekostenzuschuss, der im Beitrag auch transparent genannt wird. Own360-Manager Martin Foussek war zudem persönlich vor Ort und plauderte mit. Themen: Verbund, Telekom Austria, die Allerbesten an Berichtstagen, HVs, dazu „Was ist mit Dir, Christian Kern?“ und ein Boxershort-Verweis zu Boris Johnson."

Link (14:00 Minuten): https://open.spotify.com/episode/6IacIg96e7arcVQzhy1xM8?si=mtnyj3o7RJudrna_-5_NTQ

Für den "Der Österreichische Nachhaltigkeitspodcast" gibt es gleich zwei neue Beiträge:

- #10 (EAM2) Erste Asset Management - Der Öko-Pionier fördert Umweltprojekte gemeinsam mit dem WWF

"Die Erste Asset Management hatte schon in Nachhaltigkeit investiert, als es diesen Begriff noch gar nicht gab. Vor 20 Jahren wurde der erste Umweltaktienfonds Österreichs aus der Taufe gehoben. Seit 15 Jahren besteht eine Zusammenarbeit mit dem World Wide Fund For Nature (WWF). Der WWF, das ist die größte Natur- und Umweltschutzorganisationen der Welt mit dem Panda im Logo. Zusammen mit dem WWF werden Anlageentscheidungen in einem besonderen Verfahren unter Beiziehung eines Umweltbeirats getroffen. Fondsmanager Clemens Klein: "Seit Beginn dieser Kooperation wird ein Teil der Management-Gebühr dem WWF für Umweltprojekte zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel konnten seit Beginn der Kooperation schon 180.000 Quadratmeter an Regenwald sichergestellt und unter Schutz gestellt werden. Das ist etwas mehr als 2 Mal die Größe von Österreich! Aufgrund seiner kontinuierlich herausragenden Performance wird der ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT sowohl in Österreich als auch in Deutschland regelmäßig mit Fonds-Awards ausgezeichnet. Das Schwesterprodukt, der ERSTE GREEN INVEST, ist quasi ein "WWF Plus-Fonds". Er darf noch mehr als der WWF. Unsere Vision: Wir wollen am liebsten ein Unternehmen kaufen und dann 20 Jahre halten können."

Dauer: 00:24:07 https://open.spotify.com/episode/0JdAZoZ13ydvy6x8rklmjD

#9 (EWIA1) EWIA Green Investments: Solarenergie in Afrika 20.10.21

"Der Österreichische Nachhaltigkeitspodcast: Jeder, der schon mal weniger gut entwickelte Länder besucht haben, dürften das Phänomen der Dieselgeneratoren kennen, mit denen laut, stinkend und umweltschädlich Strom erzeugt wird. Vor allem in Afrika ist das üblich. EWIA Green Investments hat die Vision: "Überall, wo ein solcher Dieselgenerator Strom erzeugt, könnte ein Solarpanel stehen." Den afrikanischen Markt kennen die Gründer und Vorstände von EWIA gut, vor allem den Bereich Subsahara. Das haben sie vielen anderen Europäern voraus. "Afrika ist der unbekannte Kontinent". Und damit auch die nicht genutzte Chance. Hier will EWIA nun den Mittelstand dabei begleiten, eigenen Solarstrom zu erzeugen. Finanziert wird EWIA unter anderem über Crowd Investing. Wie wichtig ist das Thema Nachhaltigkeit in Afrika überhaupt?"

Dauer: 00:29:08 https://open.spotify.com/episode/2dzvzNIlN5yDl7qkOlKzez

Aktienturnier: RBI, Mayr-Melnhof, Uniqa, Post virtuell im Semifinale. Das zeigt der Stand am Tag 4 des Viertelfinales beim Aktienturnier presented by IRW-Press an. Zwischenstand stets live unter http://www.boerse-social.com/tournament

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.10.)

(21.10.2021)

Bildnachweis

1. Christian Drastil, Josef Chladek, Martin Foussek >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Strabag.

Random Partner DADAT Bank

Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe. >> Besuchen Sie 66 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu EAM, Georg Pölzl, bet-at-home, Tesla und Pep...

» ATX-Trends: Strabag, AT&S, Zumtobel, Erste Group, Andritz ...

» BSN Spitout Wiener Börse: AT&S und Immofinanz schieben sich im ytd-Ranki...

» Börsegeschichte 21.10.: Manfred Bodner, EVN, Kapsch TrafficCom

» We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Andritz, AT&S und philoro...

» Smeil Nominierungen 2021: Der Finanzfisch, Frau Schnabelkraut, coincierg...

» PIR-News: FACC, Andritz, Marinomed, Research zu Valneva, Verbund und RBI...

» Rätselraten bei Marinomed und startup300 (Christian Drastil)

» Own360, EAM und Ewia in unseren beiden Podcasts (Christian Drastil)

» Österreich-Depots: Marinomed aufgestockt, startup300 drückt