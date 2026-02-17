Nachlese: David Aichinger Liverpool (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
17.02.2026, 644 Zeichen
Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8420
- ATX am Montag fester
- mit Strabag, AT&S und Porr alte Bekannte vorne
- Polytec und Do&Co zuletzt mit Anstieg beim Volumen
- Introducing ADX Energy, oekostrom AG und Cyan
- News zu Post, Uniqa,
- Research zu DO & CO, Verbund
- Aktienkäufe bei Kontron, FMA straft Biogena
- David Aichinger läutet die Opening Bell für Montag. Der Autor des Buchs Liverpool gab für den SportWoche-Podcast eine Leseprobe, die Folge geht morgen live.
- Börse Frankfurt: DAX unverändert, Heidelberg Materials gesucht
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.02.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Schöner Chartrank für audio-cd.at und die andere Seite der Medaille
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Zumtobel, DO&CO, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Mayr-Melnhof, UBM, FACC, Amag, CA Immo, Uniqa, Frequentis, Austriacard Holdings AG, Semperit, Lenzing, Porr, RHI Magnesita, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund.
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Zumtobel, DO&CO, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Mayr-Melnhof, UBM, FACC, Amag, CA Immo, Uniqa, Frequentis, Austriacard Holdings AG, Semperit, Lenzing, Porr, RHI Magnesita, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund.
