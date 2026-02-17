SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: David Aichinger Liverpool (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

17.02.2026, 644 Zeichen

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8420
- ATX am Montag fester
- mit Strabag, AT&S und Porr alte Bekannte vorne
- Polytec und Do&Co zuletzt mit Anstieg beim Volumen
- Introducing ADX Energy, oekostrom AG und Cyan
- News zu Post, Uniqa,
- Research zu DO & CO, Verbund
- Aktienkäufe bei Kontron, FMA straft Biogena
- David Aichinger läutet die Opening Bell für Montag. Der Autor des Buchs Liverpool gab für den SportWoche-Podcast eine Leseprobe, die Folge geht morgen live.
- Börse Frankfurt: DAX unverändert, Heidelberg Materials gesucht

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.02.)


(17.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Schöner Chartrank für audio-cd.at und die andere Seite der Medaille




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Zumtobel, DO&CO, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Mayr-Melnhof, UBM, FACC, Amag, CA Immo, Uniqa, Frequentis, Austriacard Holdings AG, Semperit, Lenzing, Porr, RHI Magnesita, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund.

Random Partner

CPI Europe AG
Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 17.2.: Extremes zu Erste Group, VIG, UBM, Agrana (Börse ...

» Nachlese: David Aichinger Liverpool (audio cd.at)

» PIR-News: News zu BAWAG, AT&S (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1096: ATX leichter, Telekom Austria erstmals seit Ma...

» Wiener Börse zu Mittag etwas schwächer: Agrana, Telekom Austria und CPI ...

» ATX-Trends: Strabag, Porr, AT&S, DO & CO ...

» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 16.2.: Extremes zu Palfinger und Verbund (Börse Geschich...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie Lenzing, Porr, Wienerberger, Bawag, CPI Europe AG und Verbund für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Wie Teamviewer, Hochtief, Ibu-Tec, Francotyp-Postalia, Zalando und Societe Generale für Gesprächsstoff sorgten
Wie Ahlers, GFT Technologies, Siemens, AT&S, Wirecard und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
Portraitzyklus Tobias Hermelin
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Agrana kündigt Wertminderungsbedarf an




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Frequentis(1), Bawag(1), OMV(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Strabag(2), AT&S(1), Zumtobel(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Porr(1), Kontron(1)
    BSN MA-Event CPI Europe AG
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 2.57%, Rutsch der Stunde: FACC -0.85%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: voestalpine(1), Telekom Austria(1), VIG(1)
    BSN MA-Event Frequentis
    Star der Stunde: DO&CO 2.18%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.44%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Strabag(1), Wienerberger(1)
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/14: Philipp Vorndran

    Philipp Vorndran ist Partner bei Flossbach von.Storch und einer der bekanntesten Kapitalmarktstrategen der DACH-Region. Wir starten bei Julius Baer, sprechen über das Management des weltgrössten De...

    Books josefchladek.com

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void



    Autor: Christian Drastil

    17.02.2026, 644 Zeichen

    Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8420
    - ATX am Montag fester
    - mit Strabag, AT&S und Porr alte Bekannte vorne
    - Polytec und Do&Co zuletzt mit Anstieg beim Volumen
    - Introducing ADX Energy, oekostrom AG und Cyan
    - News zu Post, Uniqa,
    - Research zu DO & CO, Verbund
    - Aktienkäufe bei Kontron, FMA straft Biogena
    - David Aichinger läutet die Opening Bell für Montag. Der Autor des Buchs Liverpool gab für den SportWoche-Podcast eine Leseprobe, die Folge geht morgen live.
    - Börse Frankfurt: DAX unverändert, Heidelberg Materials gesucht

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.02.)


    (17.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Schöner Chartrank für audio-cd.at und die andere Seite der Medaille




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Zumtobel, DO&CO, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Mayr-Melnhof, UBM, FACC, Amag, CA Immo, Uniqa, Frequentis, Austriacard Holdings AG, Semperit, Lenzing, Porr, RHI Magnesita, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund.

    Random Partner

    CPI Europe AG
    Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 17.2.: Extremes zu Erste Group, VIG, UBM, Agrana (Börse ...

    » Nachlese: David Aichinger Liverpool (audio cd.at)

    » PIR-News: News zu BAWAG, AT&S (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1096: ATX leichter, Telekom Austria erstmals seit Ma...

    » Wiener Börse zu Mittag etwas schwächer: Agrana, Telekom Austria und CPI ...

    » ATX-Trends: Strabag, Porr, AT&S, DO & CO ...

    » Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 16.2.: Extremes zu Palfinger und Verbund (Börse Geschich...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Lenzing, Porr, Wienerberger, Bawag, CPI Europe AG und Verbund für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Wie Teamviewer, Hochtief, Ibu-Tec, Francotyp-Postalia, Zalando und Societe Generale für Gesprächsstoff sorgten
    Wie Ahlers, GFT Technologies, Siemens, AT&S, Wirecard und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
    Portraitzyklus Tobias Hermelin
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Agrana kündigt Wertminderungsbedarf an




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Frequentis(1), Bawag(1), OMV(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Strabag(2), AT&S(1), Zumtobel(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Porr(1), Kontron(1)
      BSN MA-Event CPI Europe AG
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 2.57%, Rutsch der Stunde: FACC -0.85%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: voestalpine(1), Telekom Austria(1), VIG(1)
      BSN MA-Event Frequentis
      Star der Stunde: DO&CO 2.18%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.44%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Strabag(1), Wienerberger(1)
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/14: Philipp Vorndran

      Philipp Vorndran ist Partner bei Flossbach von.Storch und einer der bekanntesten Kapitalmarktstrategen der DACH-Region. Wir starten bei Julius Baer, sprechen über das Management des weltgrössten De...

      Books josefchladek.com

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Helmar Lerski
      Köpfe des Alltags
      1931
      Hermann Reckendorf

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de