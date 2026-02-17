SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

17.02.2026, 564 Zeichen

Um 12:12 liegt der ATX mit -0.13 Prozent im Minus bei 5664 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.34% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +2.79% auf 11.975 Euro, dahinter Telekom Austria mit +2.45% auf 10.04 Euro und CPI Europe AG mit +1.94% auf 16.33 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24791 ( -0.04%, Ultimo 2025: 24490, 1.27% ytd). Topperformer DAX sind Vonovia SE mit +3.35% auf 27.305 Euro, dahinter Bayer mit +2.20% auf 46.95 Euro und Zalando mit +1.75% auf 21.51 Euro.ipsum

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.02.)


(17.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Schöner Chartrank für audio-cd.at und die andere Seite der Medaille




 

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Zumtobel, DO&CO, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Mayr-Melnhof, UBM, FACC, Amag, CA Immo, Uniqa, Frequentis, Austriacard Holdings AG, Semperit, Lenzing, Porr, RHI Magnesita, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund.

    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Frequentis(1), Bawag(1), OMV(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Strabag(2), AT&S(1), Zumtobel(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Porr(1), Kontron(1)
    BSN MA-Event CPI Europe AG
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 2.57%, Rutsch der Stunde: FACC -0.85%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: voestalpine(1), Telekom Austria(1), VIG(1)
    BSN MA-Event Frequentis
    Star der Stunde: DO&CO 2.18%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.44%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Strabag(1), Wienerberger(1)
    Schwellentraining in Kenia 🏃🏻‍♂️💪🏻 #laufen #marathon #halbmarathon

    Diesmal steht ein 5x8min Schwellentraining in Kenia am Programm!

    Books josefchladek.com

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha



