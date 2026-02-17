(Christian Drastil)
17.02.2026, 564 Zeichen
Um 12:12 liegt der ATX mit -0.13 Prozent im Minus bei 5664 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 6.34% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +2.79% auf 11.975 Euro, dahinter Telekom Austria mit +2.45% auf 10.04 Euro und CPI Europe AG mit +1.94% auf 16.33 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24791 ( -0.04%, Ultimo 2025: 24490, 1.27% ytd). Topperformer DAX sind Vonovia SE mit +3.35% auf 27.305 Euro, dahinter Bayer mit +2.20% auf 46.95 Euro und Zalando mit +1.75% auf 21.51 Euro.ipsum
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.02.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Schöner Chartrank für audio-cd.at und die andere Seite der Medaille
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Zumtobel, DO&CO, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Mayr-Melnhof, UBM, FACC, Amag, CA Immo, Uniqa, Frequentis, Austriacard Holdings AG, Semperit, Lenzing, Porr, RHI Magnesita, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund.
