Warum Richard Dobetsberger die AT&S unter den Umbrella nimmt (Christian Drastil)

Um 12:34 liegt der ATX TR mit +0.04 Prozent im Plus bei 7836 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.41% auf 43.225 Euro, dahinter Erste Group mit +1.32% auf 41.105 Euro und UBM mit +0.93% auf 43.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16082 (+0.61%, Ultimo 2020: 13719).

In den "Wiener Börse Plausch"-Podcasts (gestrige Folge: https://open.spotify.com/episode/3hpbA9awdLT1yaqvvNYW3c ) gibt es oft auch kleinteilig Exklusives., zb hat Richard Dobetsberger in seinem 17 Mio. schweren wikifolio "Umbrella" am Dienstag die AT&S aufgenommen. Dies mit 2,5 Prozent Gewicht, wir sprechen also von mehr als 400.000 Euro Volumen, das natürlich über die Börse abgewickelt wird. Da sieht man, welch Faktor wikifolio bereits geworden ist.

Dazu hat er folgenden Kommentar geschrieben:

"Auf in neue Höhen! Die Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 sollen am 3. Februar 2022 veröffentlicht werden. Das gibt es Neues und Fundamentales… AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG ist ein in Österreich ansässiges Unternehmen, das sich mit der Herstellung von Halbleitern beschäftigt.Die AT&S hat am 4. November das Ergebnis für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2021 bekannt gegeben. In den sechs Monaten lag der Umsatz mit 698 Mio. Euro um 30 Prozent über dem Vorjahreswert. Für das zweite Quartal meldete AT&S einen Umsatz von 380 Mio. Euro, 31 Porzent mehr als im zweiten Quartal des Vorjahres. Dies war der höchste Quartalsumsatz in der Firmengeschichte. Darüber hinaus erhöhte das Unternehmen in der jüngsten Berichtsumsatzprognose für dieses Jahr. Aktuell rechnet das Unternehmen bereits in diesem Jahr mit einem Umsatz zwischen 21 und 23 Prozent. Zuvor erwartete AT&S einen Umsatz zwischen 17 – 19 Prozent. Die Stimmen der Analysten: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 43.80 Euro. Das maximale Kursziel liegt bei 60.00 Euro. Das niedrigste Kursziel liegt bei 27.00 Euro. Dieser Wert ist aktuell im Wikifolio UMBRELLA enthalten. Die AT&S-Aktien haben wir am 9. November 2021 zu UMBRELLA hinzugefügt. Derzeit beträgt die Performance von AT&S im Portfolio +0,5 Prozent.

Das Fazit: Die AT&S-Aktie steigt aufgrund der erhöhten Umsatzprognose für dieses Jahr und des Gewinnoptimismus des Unternehmens. Betrachtet man das Chartbild, so könnte aktuell ein weiterer Ausbruch gerade im Gange sein. Geht es mit der Aktie jetzt: „Auf in neue Höhen?“ Machen Sie sich Ihre eigene Meinung. Entscheiden Sie selbst. Folgen Sie uns gerne auf sotrawo.com

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.11.)

(11.11.2021)

