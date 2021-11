» Wiener Börse: Wie es bei gerade auffälligen Titeln weitergehen könnte

Auswertungen aus unserem redaktionellen Robot BSNgine:

Kapsch TrafficCom hat eine aktuell laufende Serie von 4 Tagen im Minus. Was machte die Kapsch TrafficCom-Aktie in der Vergangenheit nach 4 Tagen Minus? In 49.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 46.0 Prozent nach obenund in 4.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 91). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -0,11%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -1.92%, -0.85%, -1.48%, -3.12% (Gesamtverlust: -7,19%).

Mayr-Melnhof hat eine aktuell laufende Serie von 4 Tagen im Minus. Was machte die Mayr-Melnhof-Aktie in der Vergangenheit nach 4 Tagen Minus? In 44.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 55.0 Prozent nach oben und in 2.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 170). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,13%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -1.09%, -1.87%, -0.67%, -1.35% (Gesamtverlust: -4,89%).

Österreichische Post hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Minus. Was machte die Österreichische Post-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 46.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 52.0 Prozent nach obenund in 3.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 215). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,13%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -0.80%, -0.13%, -0.94% (Gesamtverlust: -1,87%).

SBO hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Minus. Was machte die SBO-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 46.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 53.0 Prozent nach oben und in 1.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 268). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,14%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -2.07%, -0.28%, -0.14% (Gesamtverlust: -2,48%).

Uniqa hat eine aktuell laufende Serie von 5 Tagen im Minus. Was machte die Uniqa-Aktie in der Vergangenheit nach 5 Tagen Minus? In 59.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 35.0 Prozent nach oben und in 6.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 51). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -0,71%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -0.60%, -0.48%, -0.12%, -0.84%, -1.34% (Gesamtverlust: -3,33%).

VIG hat eine aktuell laufende Serie von 4 Tagen im Minus. Was machte die VIG-Aktie in der Vergangenheit nach 4 Tagen Minus? In 46.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 49.0 Prozent nach oben und in 4.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 140). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,09%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -0.37%, -1.30%, -1.50%, -2.10% (Gesamtverlust: -5,18%).

Zumtobel hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Minus. Was machte die Zumtobel-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 48.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 50.0 Prozent nach oben und in 2.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 234). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -0,03%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -1.92%, -1.63%, -0.11% (Gesamtverlust: -3,62%).

Porr hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Minus. Was machte die Porr-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 52.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 34.0 Prozent nach oben und in 14.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 208). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -0,29%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -2.29%, -0.16%, -2.03% (Gesamtverlust: -4,43%).

FACC hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Minus. Was machte die FACC-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 47.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 47.0 Prozent nach oben und in 5.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 110). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,08%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -1.67%, -2.06%, -0.87% (Gesamtverlust: -4,53%).

Bawag hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Minus. Was machte die Bawag-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 48.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 52.0 Prozent nach oben und in 0.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 65). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,04%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -0.54%, -0.27%, -2.01% (Gesamtverlust: -2,81%).

(19.11.2021)

Wiener Börse Plausch #19: Do&Co-Call, Idee für startup300, Auszeichnungen und ein schneller CFO

Aktien auf dem Radar:Porr, Frequentis, Rosenbauer, CA Immo, Telekom Austria, Marinomed Biotech, BKS Bank Stamm, Wolford, Uniqa, Zumtobel, FACC, Bawag, SBO, ATX, ATX Prime, ATX TR, Athos Immobilien, Rosgix, Addiko Bank, Erste Group, Immofinanz, Agrana, Polytec Group, S Immo, Strabag, Andritz, BTV AG, DO&CO, Josef Manner & Comp. AG, OMV, RBI.

