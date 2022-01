» Update zum Aktienturnier (Christian Drastil)

Und hier die Ergebnisse der Runde 1 des 10. Aktienturnies by IRW-Press und Paarungen bzw. Auftakt Achtelfinale. Zwischenstände stets live unter http://www.boerse-social.com/tournament .



Österreichische Post hatte in Runde 1 ein Freilos. Pierer Mobility besiegte in Runde 1 AT&S mit 0.00% zu -2.77%.

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 38,65 /38,75, -0,64%)

Pierer Mobility ( Akt. Indikation: 88,20 /88,80, -1,23%)



UBM besiegte in Runde 1 Strabag mit 0.92% zu -0.14%. Knaus Tabbert besiegte in Runde 1 Andritz mit 2.53% zu 1.19%.

UBM ( Akt. Indikation: 43,70 /43,80, 0,11%)

Knaus Tabbert ( Akt. Indikation: 55,60 /56,10, -1,50%)



Frequentis besiegte in Runde 1 Verbund mit 18.73% zu -5.61%. Do&Co besiegte in Runde 1 Immofinanz mit 7.96% zu -0.53%.

Frequentis ( Akt. Indikation: 31,20 /31,60, -0,95%)

DO&CO ( Akt. Indikation: 81,20 /81,60, 1,75%)



Uniqa besiegte in Runde 1 S&T mit 2.60% zu -0.41%. Mayr-Melnhof hatte in Runde 1 ein Freilos.

Uniqa ( Akt. Indikation: 8,28 /8,30, 0,12%)

Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 185,80 /186,40, 0,05%)



FACC hatte in Runde 1 ein Freilos. Agrana besiegte in Runde 1 Valneva mit 2.33% zu -28.85%.

FACC ( Akt. Indikation: 7,70 /7,72, 0,92%)

Agrana ( Akt. Indikation: 17,90 /17,94, 1,82%)



VIG besiegte in Runde 1 Porr mit 6.02% zu -3.93%. Sportradar Group besiegte in Runde 1 Evotec mit -7.50% zu -11.62%.

VIG ( Akt. Indikation: 26,15 /26,20, -0,85%)

Sportradar Group ( Akt. Indikation: 0,00 /0,00, -100,00%)



Telekom Austria besiegte in Runde 1 Rosenbauer mit 1.57% zu -0.86%. Zumtobel besiegte in Runde 1 Wienerberger mit 3.90% zu 1.30%.

Telekom Austria ( Akt. Indikation: 7,62 /7,63, -1,49%)

Zumtobel ( Akt. Indikation: 8,14 /8,18, 2,00%)



Flughafen Wien besiegte in Runde 1 S Immo mit 2.26% zu 0.23%. Palfinger hatte in Runde 1 ein Freilos.

Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 27,45 /27,55, 1,10%)

Palfinger ( Akt. Indikation: 34,00 /34,15, -0,07%)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.01.)

(10.01.2022)

