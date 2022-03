» ATX-Trends: Marinomed, DO&CO, Post, Pierer Mobility, Flughafen Wien ...

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Mit einem Kursgewinn von 1,8% für den ATX endete auch in Wien die Woche mit einer versöhnlichen Stimmung, auf die gesamte Woche gesehen konnte der heimische Leitindex ein Plus von 4,1% erzielen, obwohl es noch am Montag zu einem deutlichen Rückgang gekommen war. Die Banken zeigten sich wieder gut erholt, die Erste Group konnte einen deutlichen Zugewinn von 4,2% erzielen, für die Bawag ging es um 1,0% nach oben, lediglich die Raiffeisen Bank International konnte da nicht mithalten, nachdem der Titel über weite Strecken des Handels kräftig im Plus gelegen war, setzten gegen Ende Verkäufe ein und die Aktie schloss prozentuell unverändert zum Vortag. Die Österreichische Post legte ihre Ergebnisse vor, diese fielen großteils im Rahmen der Erwartungen aus, allerdings zeigte sich das Logistikunternehmen etwas pessimistischer für das laufende Geschäftsjahr als angenommen, was zu einem Tagesminus von 4,1% führte. Die Berenberg Bank senkte das Kursziel für Lenzing von 120,0 Euro auf 100,0 Euro und bestätigte die Einstufung als „Hold“, die Baaderbank liess sowohl das Kursziel von 149,0 Euro als auch die Kaufempfehlung unverändert, für den Faserhersteller bedeutete das einen Anstieg von 0,3%. Pierer Mobility will die Dividende verdoppeln, für das laufende Geschäftsjahr soll 1 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, nach 50 Cent im Coronajahr 2020, der Motorradhersteller erzielte einen Zuwachs von 1,1%. Nachgeben musste am Freitag Marinomed, für das Biotechnologieunternehmen ging es um 1,9% nach unten, auch Strabag wurde verkauft und endete mit einem Minus von 1,8%. Einen guten Tag hatten die Ölwerte, für die OMV ging es um 2,1% nach oben, Schoeller-Bleckmann erzielte einen stolzen Anstieg von 8,1%, was gleichzeitig den Spitzenplatz in der Kursübersicht bedeutete. Ebenfalls hoch oben in der Gunst der Investoren war CA Immo angesiedelt, das Immobilienunternehmen konnte sich um 5,3% nach oben bewegen. Gut nachgefragt war auch der Flughafen Wien mit einem Plus von 4,8%, und auch Do & Co war gesucht, das Cateringunternehmen profitierte von der europaweiten Stärke des Sektors und ging mit einem Zuwachs von 3,7% in das Wochenende.

