Nachlese: Franz Tretter hello again, ATX Five Aufholpotenzial? (audio cd.at)

17.12.2025, 1673 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8213/

- Franz Tretter ist CEO von hello again und davor hat er Szene1.at, das seinerzeit grösste Social Media Netzwerk in Österreich, aufgebaut. Wir sprechen lange über Szene1, über Fotos, Flirten, Matchen, Alex Knechtsberger und auch Florian Gschwandtner, in dessen Runtastic im Bereich des Produkt Managements Franz später und hin zum Verkauf an adidas entscheidend mitgewirkt hat. Seine 2017 gegründete hello again ist zum Big Player im Loyalty-Bereich aufgestiegen, via App werden Tools zur Treue und Kundenbindung angeboten. Wir lösen auf, ob der Name eher auf Neil Diamond oder Howard Carpendale zurückzuführen ist, erwähnen Feiern nach Umsatz-Verzehnfachungen, die Zusammenarbeit mit der Hans(wo)men Group, bringen Beispiele und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme. Ach ja, In seiner Freizeit nimmt Franz gerne an Laufbewerben und Triathlons teil und besteigt leidenschaftlich gerne die Berge.

https://www.helloagain.com/de

https://www.linkedin.com/in/franztretter/

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8211

- ATX minimal im Plus, aber erneut Rekord

- Wienerberger top, hohe Volumina Erste Group

- Research zu RBI

- News zu Flughafen Wien, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Uniqa, Erste AM

- Gallmetzer: neue Aktie an der Wiener Börse

- Frankfurt: DAX leichter

- Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8212

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Bis auf den ATX Five, der noch 20 Prozent von seinen Hochs entfernt ist, sind alle relevanten Austro-Indices auf High. Hat der ATX Five deshalb Aufholpotenzial? Nein.

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.12.)

(17.12.2025)

BSN Podcasts

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Liebe Wiener Börsebubble - am 29.12. rufen wir an - nicht so überrascht sein wie Wolfgang Matejka jetzt

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Palfinger, CPI Europe AG, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Uniqa, Frequentis, UBM, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Warimpex, AT&S, EVN, FACC, Österreichische Post.

Random Partner Warimpex

Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Kleine Korrektur (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 17.12.: Extremes zu Lenzing (Börse Geschichte) (BörseGes...

» Nachlese: Franz Tretter hello again, ATX Five Aufholpotenzial? (audio cd...

» PIR-News: Research zu VIG, Porr, Flughafen Wien, News zu Strabag, Freque...

» Wiener Börse Party #1057: ATX weiter leicht nach oben und wieder die Ver...

» Wiener Börse zu Mittag fester: VIG, EVN und Uniqa gesucht

» ATX-Trends: RBI, Bawag, wienerberger ....

» Börsepeople im Podcast S22/14: Franz Tretter

» Wiener Börse Party #1056: ATX minimalistisch zu neuem Rekord, Wienerberg...

» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)