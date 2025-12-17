SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Franz Tretter hello again, ATX Five Aufholpotenzial? (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

17.12.2025, 1673 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8213/
- Franz Tretter ist CEO von hello again und davor hat er Szene1.at, das seinerzeit grösste Social Media Netzwerk in Österreich, aufgebaut. Wir sprechen lange über Szene1, über Fotos, Flirten, Matchen, Alex Knechtsberger und auch Florian Gschwandtner, in dessen Runtastic im Bereich des Produkt Managements Franz später und hin zum Verkauf an adidas entscheidend mitgewirkt hat. Seine 2017 gegründete hello again ist zum Big Player im Loyalty-Bereich aufgestiegen, via App werden Tools zur Treue und Kundenbindung angeboten. Wir lösen auf, ob der Name eher auf Neil Diamond oder Howard Carpendale zurückzuführen ist, erwähnen Feiern nach Umsatz-Verzehnfachungen, die Zusammenarbeit mit der Hans(wo)men Group, bringen Beispiele und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme. Ach ja, In seiner Freizeit nimmt Franz gerne an Laufbewerben und Triathlons teil und besteigt leidenschaftlich gerne die Berge.
https://www.helloagain.com/de
https://www.linkedin.com/in/franztretter/

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8211
- ATX minimal im Plus, aber erneut Rekord
- Wienerberger top, hohe Volumina Erste Group
- Research zu RBI
- News zu Flughafen Wien, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Uniqa, Erste AM
- Gallmetzer: neue Aktie an der Wiener Börse
- Frankfurt: DAX leichter

- Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8212
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at: Bis auf den ATX Five, der noch 20 Prozent von seinen Hochs entfernt ist, sind alle relevanten Austro-Indices auf High. Hat der ATX Five deshalb Aufholpotenzial? Nein.

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.12.)


(17.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Liebe Wiener Börsebubble - am 29.12. rufen wir an - nicht so überrascht sein wie Wolfgang Matejka jetzt




 

Bildnachweis

mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Palfinger, CPI Europe AG, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Uniqa, Frequentis, UBM, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Warimpex, AT&S, EVN, FACC, Österreichische Post.

