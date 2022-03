» ATX-Trends: RBI, Palfinger, Mayr-Melnhof ...

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Einen klaren Zuwachs gab es für den heimischen Markt, der ATX handelte zwar zeitweise deutlich im negativen Bereich, konnte sich aber gegen Ende hin erholen und mit einem Plus von 0,8% aus dem Handel gehen, was auf die gesamte Woche gesehen einen Zuwachs von 4,8% bedeutete. Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stand am Freitag auch ein Telefonat zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping an. Biden appellierte dabei, sich gemeinsam mit China für Frieden in der Welt einzusetzen, der chinesische Präsident sagte laut einem Bericht des staatlichen Fernsehsenders CCTV, dass dieser Krieg in der Ukraine etwas sei, was China nicht sehen wolle. Eine uneinheitliche Entwicklung gab es am Freitag bei den heimischen Bankenwerten, die Bawag trat mehr oder weniger auf der Stelle und endete mit einem kleinen Zuwachs von 0,08%, deutlich besser lief es da für die Erste Group, die gleich einen Anstieg von 3,2% erzielen konnte, die Raiffeisen Bank International hingegen musste 2,4% nachgeben und auch für die Addiko Bank ging es um 2,9% nach unten. Eine unterschiedliche Entwicklung gab es auch bei den Ölwerten, während die OMV nach einigen Verlusttagen gestern eine Erholung von 1,9% erzielen konnte, musste der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann gestern um 2,2% nachgeben.



Mayr-Melnhof konnte nach anfänglichen Verlusten noch ins Plus drehen und einen weiteren Tag in Folge zulegen, am Freitag um 0,7%, die Deutsche Bank senkte das Kursziel für den Kartonhersteller auf Grund der in dieser Woche vorgelegten Ergebnisse von 175,0 Euro auf 170,0 Euro, bestätigte aber die Einstufung als „Hold“. Die Berenbereg Bank bestätigte sowohl das Kursziel von 30,0 Euro als auch das „Hold“-Votum für die Österreichische Post, für das Logistikunternehmen brachte der Tag einen Rückgang von 1,0%. Schwächster Titel des Handels zum Wochenausklang war Kapsch TrafficCom mit einem Minus von 4,1%, an die Spitze der Kursübersicht konnte sich Palfinger setzen, für den Kranhersteller ging es um 4,9% nach oben, ebenfalls sehr stark war der Flughafen Wien, der einen Anstieg von 3,7% erzielen konnte. Am Mittwoch werden Semperit und CA Immo das Jahresergebnis veröffentlichen, am Donnerstag folgt der Geschäftsbericht der OMV und am Freitag der Jahresfinanzbericht der Erste Group.

(21.03.2022)

