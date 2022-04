Aktienturnier: Titelverteidiger Do&Co unter den letzten 8 (Christian Drastil)

Um 11:38 liegt der ATX TR mit -0.33 Prozent im Minus bei 6655 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -15.21% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +3.61% auf 12.04 Euro, dahinter DO&CO mit +2.43% auf 75.8 Euro und Österreichische Post mit +2.32% auf 33.05 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14016 ( -0.60%, Ultimo 2021: 15884, -11.76% ytd).

Das 11. https://boerse-social.com/tournament by IRW-Press, hier die Viertelfinalbegegnungen. Alle vier Gesetzten sind im Achtelfinale ausgestiegen.

Paarung 1: Immofinanz besiegte in Runde 2 Österreichische Post mit 0.17% zu -0.46%, in Runde 1 Uniqa mit 0.00% zu -1.50%. Do&Co besiegte in Runde 2 Evotec mit 1.93% zu -8.47%, in Runde 1 Andritz mit -2.42% zu -4.58%,

Immofinanz ( Akt. Indikation: 22,94 /22,98, 0,00%)

Do&Co ( Akt. Indikation: 75,70 /75,90, 2,43%)

Paarung 2: Verbund besiegte in Runde 2 Varta AG mit -1.22% zu -4.92%, in Runde 1 Kostad mit 2.78% zu 0.00%. Pierer Mobility besiegte in Runde 2 Mayr-Melnhof mit 2.37% zu 1.36%, in Runde 1 Wienerberger mit -3.03% zu -3.16%,

Verbund ( Akt. Indikation: 94,00 /94,10, -2,94%)

Pierer Mobility ( Akt. Indikation: 81,30 /82,50, -0,12%)

Paarung 3: VIG besiegte in Runde 2 FACC mit 2.14% zu 0.88%, in Runde 1 AT&S mit -1.06% zu -2.20%.

S Immo besiegte in Runde 2 Erste Group mit 4.13% zu 1.36%, in Runde 1 RBI mit -2.24% zu -8.79.

VIG ( Akt. Indikation: 23,80 /23,90, -0,21%)

S Immo ( Akt. Indikation: 22,65 /22,70, -0,11%)

Paarung 4: Telekom Austria besiegte in Runde 2 S&T mit 2.34% zu -6.19%, in Runde 1 Knaus Tabbert mit -2.84% zu -3.22%. Flughafen Wien besiegte in Runde 2 Palfinger mit 6.43% zu 2.73%, in Runde 1 CA Immo mit -1.72% zu -1.91%.

Telekom Austria ( Akt. Indikation: 6,96 /6,97, -0,50%)

Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 26,75 /27,00, -1,56%)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.04.)

(19.04.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S2/09: Hingucker Porr, Do&Co und S Immo; Finanzbloggerin wird Vize Miss Germany

Akt. Indikation: 76.20 / 76.40

Uhrzeit: 14:43:33

Veränderung zu letztem SK: 3.11%

Letzter SK: 74.00 ( 1.51%)

Akt. Indikation: 26.90 / 27.00

Uhrzeit: 14:42:32

Veränderung zu letztem SK: -1.28%

Letzter SK: 27.30 ( 4.80%)

Akt. Indikation: 22.94 / 22.96

Uhrzeit: 14:42:11

Veränderung zu letztem SK: -0.04%

Letzter SK: 22.96 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 81.30 / 82.50

Uhrzeit: 14:43:33

Veränderung zu letztem SK: -0.12%

Letzter SK: 82.00 ( -0.61%)

Akt. Indikation: 22.80 / 22.85

Uhrzeit: 14:41:32

Veränderung zu letztem SK: 0.55%

Letzter SK: 22.70 ( 2.71%)

Akt. Indikation: 6.98 / 7.00

Uhrzeit: 14:36:30

Veränderung zu letztem SK: -0.14%

Letzter SK: 7.00 ( 0.72%)

Akt. Indikation: 95.05 / 95.20

Uhrzeit: 14:39:24

Veränderung zu letztem SK: -1.83%

Letzter SK: 96.90 ( 0.73%)

Akt. Indikation: 23.80 / 23.90

Uhrzeit: 14:41:32

Veränderung zu letztem SK: -0.21%

Letzter SK: 23.90 ( -0.21%)

