SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX-Trends: wienerberger, RBI, OMV ...

27.01.2026, 2306 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Montag leicht im Plus geschlossen. Der ATX ging mit einem Zuwachs von 0,11 Prozent auf 5.525,07 Punkte aus dem Handel. Damit blieb der Leitindex innerhalb der Handelsspanne der Vortage. Der ATX Prime gewann 0,08 Prozent auf 2.742,68 Einheiten. Andere europäische Börsen fanden ebenfalls keine klare Richtung. Nach der von geopolitischen Schlagzeilen geprägten Vorwoche dürfte sich der Fokus am Markt wieder verstärkt auf die im weiteren Wochenverlauf anstehenden makroökonomischen Ereignisse sowie Unternehmensbilanzen richten. So wird die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihre Zinsentscheidung mitteilen. Auf Unternehmensseite richtet sich das Interesse vor allem auf die Zahlen der großen US-Technologiekonzerne, während in Österreich die Ergebnisse der RBI anstehen.

Begleitend bleiben die Ukraine-Verhandlungen ein Thema. Eine erste Runde direkter Gespräche zwischen Delegationen der Ukraine, Russlands und der USA in Abu Dhabi ging am Samstag ohne erkennbare Fortschritte zu Ende, soll aber am kommenden Sonntag fortgesetzt werden.

Unternehmensseitig rückten in Wien Analystenstudien in den Fokus. OMV fielen um 1,8 Prozent auf 49,22 Euro. Die US-Bank Goldman Sachs hatte das Papier von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und ihr Kursziel von 48 auf 44 Euro gesenkt.

Für die Papiere der RBI bekräftigte die Deutsche Bank ihre Empfehlung "Hold", hob aber ihr Kursziel von 27 auf 32 Euro an. Die zuständige Analystin erwartet einen Rückgang der operativen Leistung wegen geringerer Nettozinserträge und höherer Kosten. Sie rechnet zudem mit deutlich höheren Risikokosten im Vergleich zum Vorquartal. Die RBI-Aktien schlossen 1,8 Prozent fester bei 39,60 Euro.

Unterdessen bestätigten die Analysten der UBS ihr Votum "Sell" und das Kursziel von 25,00 Euro für Wienerberger . Nach ihrer Einschätzung bleibt die kurzfristige Entwicklung vor allem in Nordamerika herausfordernd, belastet durch den Rückgang im Wohnneubau und möglicherweise durch den Regierungsstillstand. Die Aktien von Wienerberger legten dennoch um 1,2 Prozent auf 28,44 Euro zu. Unterstützung bekam der ATX zudem von Andritz , Erste Group und Bawag , die Kursgewinne von bis zu 0,7 Prozent verzeichneten. Auf der Verliererseite fanden sich unter anderem die Bauwerte wieder."


(27.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day für Strabag und auch Addiko Bank, 25.000 bei Boris Nemsic




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Zumtobel, Agrana, CA Immo, Polytec Group, voestalpine, Addiko Bank, DO&CO, Bajaj Mobility AG, RBI, Strabag, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.

Random Partner

wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Stärker und ein Zuwachs für Austria 30 Private IR (De...

» Börsegeschichte 27.1.: Boris Nemsic, UBM, Wienerberger (Börse Geschichte...

» Nachlese: Vor spannendem Bookbuilding bei Asta Energy (audio cd.at)

» Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day ...

» Strabag mit höherer Marge, News zu Post, RBI, Austro-Roadshow in Zürich....

» Wiener Börse zu Mittag fester: Addiko Bank Strabag und Bajaj Mobility ge...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. BNP Paribas, Warmpex, Asta Energy, Spac...

» ATX-Trends: wienerberger, RBI, OMV ...

» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wächst (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 26.1.: Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie Strabag, RBI, DO&CO, Lenzing, Andritz und voestalpine für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Höheres Kursziel für RBI-Aktie
Wiener Börse: ATX mit starkem Handelstag
Wie Rocket Internet, BB Biotech, Nemetschek, Valneva, Bayer und SMA Solar für Gesprächsstoff sorgten
Roadshow: Agrana, FACC, Strabag, Post, Semperit u.a. bei Investoren in Zürich
Strabag mit höherer Marge, News zu Post, RBI, Austro-Roadshow in Zürich... (Christine Petzwinkler)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Kontron(1)
    CorpoFin zu Bawag
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Uniqa(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Strabag(2), Verbund(1), Wienerberger(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Strabag(2)
    Scheid zu Wienerberger
    Scheid zu Flughafen Wien
    Star der Stunde: EVN 2.03%, Rutsch der Stunde: Strabag -0.73%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), Andritz(1), Wienerberger(1), Porr(1), Strabag(1)
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S22/25: Marija Marjanovic

    Marija Marjanovic ist Immobilienexpertin und Wiener Buchwurm, wir sprechen über Branchenradar, Aferdita Bogdanovic, die KPMG und dann eine Banken-Journey mit Kommunalkredit, Bank Burgenland und Wie...

    Books josefchladek.com

    JH Engström
    Dimma Brume Mist
    2025
    Void

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Helmar Lerski
    Köpfe des Alltags
    1931
    Hermann Reckendorf

    Elizabeth Alderliesten
    Remember Who You Once Were
    2024
    Self published

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void



    Autor: Mario Tunkowitsch

    27.01.2026, 2306 Zeichen

    Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Montag leicht im Plus geschlossen. Der ATX ging mit einem Zuwachs von 0,11 Prozent auf 5.525,07 Punkte aus dem Handel. Damit blieb der Leitindex innerhalb der Handelsspanne der Vortage. Der ATX Prime gewann 0,08 Prozent auf 2.742,68 Einheiten. Andere europäische Börsen fanden ebenfalls keine klare Richtung. Nach der von geopolitischen Schlagzeilen geprägten Vorwoche dürfte sich der Fokus am Markt wieder verstärkt auf die im weiteren Wochenverlauf anstehenden makroökonomischen Ereignisse sowie Unternehmensbilanzen richten. So wird die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihre Zinsentscheidung mitteilen. Auf Unternehmensseite richtet sich das Interesse vor allem auf die Zahlen der großen US-Technologiekonzerne, während in Österreich die Ergebnisse der RBI anstehen.

    Begleitend bleiben die Ukraine-Verhandlungen ein Thema. Eine erste Runde direkter Gespräche zwischen Delegationen der Ukraine, Russlands und der USA in Abu Dhabi ging am Samstag ohne erkennbare Fortschritte zu Ende, soll aber am kommenden Sonntag fortgesetzt werden.

    Unternehmensseitig rückten in Wien Analystenstudien in den Fokus. OMV fielen um 1,8 Prozent auf 49,22 Euro. Die US-Bank Goldman Sachs hatte das Papier von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und ihr Kursziel von 48 auf 44 Euro gesenkt.

    Für die Papiere der RBI bekräftigte die Deutsche Bank ihre Empfehlung "Hold", hob aber ihr Kursziel von 27 auf 32 Euro an. Die zuständige Analystin erwartet einen Rückgang der operativen Leistung wegen geringerer Nettozinserträge und höherer Kosten. Sie rechnet zudem mit deutlich höheren Risikokosten im Vergleich zum Vorquartal. Die RBI-Aktien schlossen 1,8 Prozent fester bei 39,60 Euro.

    Unterdessen bestätigten die Analysten der UBS ihr Votum "Sell" und das Kursziel von 25,00 Euro für Wienerberger . Nach ihrer Einschätzung bleibt die kurzfristige Entwicklung vor allem in Nordamerika herausfordernd, belastet durch den Rückgang im Wohnneubau und möglicherweise durch den Regierungsstillstand. Die Aktien von Wienerberger legten dennoch um 1,2 Prozent auf 28,44 Euro zu. Unterstützung bekam der ATX zudem von Andritz , Erste Group und Bawag , die Kursgewinne von bis zu 0,7 Prozent verzeichneten. Auf der Verliererseite fanden sich unter anderem die Bauwerte wieder."


    (27.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day für Strabag und auch Addiko Bank, 25.000 bei Boris Nemsic




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Zumtobel, Agrana, CA Immo, Polytec Group, voestalpine, Addiko Bank, DO&CO, Bajaj Mobility AG, RBI, Strabag, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.

    Random Partner

    wikifolio
    wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Stärker und ein Zuwachs für Austria 30 Private IR (De...

    » Börsegeschichte 27.1.: Boris Nemsic, UBM, Wienerberger (Börse Geschichte...

    » Nachlese: Vor spannendem Bookbuilding bei Asta Energy (audio cd.at)

    » Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day ...

    » Strabag mit höherer Marge, News zu Post, RBI, Austro-Roadshow in Zürich....

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Addiko Bank Strabag und Bajaj Mobility ge...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. BNP Paribas, Warmpex, Asta Energy, Spac...

    » ATX-Trends: wienerberger, RBI, OMV ...

    » Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wächst (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 26.1.: Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Strabag, RBI, DO&CO, Lenzing, Andritz und voestalpine für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Höheres Kursziel für RBI-Aktie
    Wiener Börse: ATX mit starkem Handelstag
    Wie Rocket Internet, BB Biotech, Nemetschek, Valneva, Bayer und SMA Solar für Gesprächsstoff sorgten
    Roadshow: Agrana, FACC, Strabag, Post, Semperit u.a. bei Investoren in Zürich
    Strabag mit höherer Marge, News zu Post, RBI, Austro-Roadshow in Zürich... (Christine Petzwinkler)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Kontron(1)
      CorpoFin zu Bawag
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Uniqa(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Strabag(2), Verbund(1), Wienerberger(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Strabag(2)
      Scheid zu Wienerberger
      Scheid zu Flughafen Wien
      Star der Stunde: EVN 2.03%, Rutsch der Stunde: Strabag -0.73%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), Andritz(1), Wienerberger(1), Porr(1), Strabag(1)
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S22/25: Marija Marjanovic

      Marija Marjanovic ist Immobilienexpertin und Wiener Buchwurm, wir sprechen über Branchenradar, Aferdita Bogdanovic, die KPMG und dann eine Banken-Journey mit Kommunalkredit, Bank Burgenland und Wie...

      Books josefchladek.com

      Helmar Lerski
      Köpfe des Alltags
      1931
      Hermann Reckendorf

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de