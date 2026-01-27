Nachlese: Vor spannendem Bookbuilding bei Asta Energy (audio cd.at)
27.01.2026, 551 Zeichen
Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8334
- ATX wieder auf Niveau des Rekords vom Donnerstag
- Warimpex-Day
- vor spannendem Bookbuildung bei Asta Energy
- News zu Flughafen Wien, Post, Research zu RBI, Agrana ...
- Johanna Duchek läutet die Opening Bell für Montag. Im Podcast mit der Trainerin hab ich auch meine eigenen Problemchen als Moderator besprochen
- Frankfurt: Knapp unter 25.000 beim DAX, Commerzbank gesucht
- mehr dazu im Podcast
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.01.)
Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day für Strabag und auch Addiko Bank, 25.000 bei Boris Nemsic
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Zumtobel, Agrana, CA Immo, Polytec Group, voestalpine, Addiko Bank, DO&CO, Bajaj Mobility AG, RBI, Strabag, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Zumtobel, Agrana, CA Immo, Polytec Group, voestalpine, Addiko Bank, DO&CO, Bajaj Mobility AG, RBI, Strabag, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.
