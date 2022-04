» Semifinale Aktienturnier im Einfluss sinkender Kurse (Christian Drastil)

Um 12:02 liegt der ATX TR mit -1.74 Prozent im Minus bei 6632 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -15.50% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.47% auf 97.45 Euro, dahinter Österreichische Post mit +0.83% auf 33.575 Euro und Pierer Mobility mit +0.19% auf 81.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13905 ( -0.91%, Ultimo 2021: 15884, -12.46% ytd).

Das 11. https://boerse-social.com/tournament by IRW-Press geht in die Endphase, hier die Semifinalbegegnungen. Der jeweils Performancebessere von Schlusskurs Freitag bis Schlusskurs Mittwoch steigt auf.

Paarung 1: Do&Co besiegte in Runde 3 Immofinanz mit 13.51% zu 0.17, in Runde 2 Evotec mit 1.93% zu -8.47%, in Runde 1 Andritz mit -2.42% zu -4.58%, Pierer Mobility besiegte in Runde 3 Verbund mit -1.22% zu -1.86%, in Runde 2 Mayr-Melnhof mit 2.37% zu 1.36%, in Runde 1 Wienerberger mit -3.03% zu -3.16%.

DO&CO ( Akt. Indikation: 83,00 /83,30, -1,01%)

Pierer Mobility ( Akt. Indikation: 80,70 /81,40, 0,06%)

Paarung 2: S Immo besiegte in Runde 3 VIG mit 0.44% zu -1.05%, in Runde 2 Erste Group mit 4.13% zu 1.36%, in Runde 1 RBI mit -2.24% zu -8.79. Flughafen Wien besiegte in Runde 3 Telekom Austria mit -0.37% zu -1.14%, in Runde 2 Palfinger mit 6.43% zu 2.73%, in Runde 1 CA Immo mit -1.72% zu -1.91%.

S Immo ( Akt. Indikation: 22,60 /22,65, -0,77%)

Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 26,95 /27,10, -0,64%)

