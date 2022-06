» ATX-Trends: Immofinanz, voestalpine, UBM ...

09.06.2022, 3124 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börsen ist am Mittwoch kaum bewegt aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex stand am Schluss mit knappen plus 0,08 Prozent bei 3.363,59 Punkten. Der ATX Prime kletterte um sehr leichte 0,04 Prozent auf 1.690,14 Einheiten hoch. Der Handelstag war von Zurückhaltung angesichts der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag geprägt. Es wird erwartet, dass die EZB ihr Anleihenkaufprogramm beenden wird und somit den Boden bereitet für eine Zinserhöhung im Juli. Gespannt dürften die Anleger auf Hinweise dazu warten, wie stark die Zinsen in den kommenden Monaten angehoben werden. Die Wirtschaft der Eurozone wuchs zu Jahresbeginn deutlich stärker als bisher bekannt. Im ersten Quartal betrug das Wirtschaftswachstum der 19 Euroländer zum Vorquartal 0,6 Prozent. Eine vorherige Schätzung hatte ein Wachstum von lediglich 0,3 Prozent ergeben.

Nach einem Rekordgewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr legten die Aktien des Linzer Stahlkonzerns voestalpine um 0,6 Prozent zu. Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2021/22 einen Rekordgewinn in Höhe von 1,3 Mrd. Euro erwirtschaftet, wie die voestalpine vor Börsenauftakt bekannt gab. Im Jahr davor waren es nur 31,7 Mio. Euro gewesen. Die Dividende soll nun gegenüber dem Vorjahr von 0,5 auf 1,2 Euro je Aktie kräftig angehoben werden. UBM-Titel gewannen 0,8 Prozent auf 39,10 Euro. Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für den Immobilienentwickler UBM zwar von 53,80 auf 50,20 Euro gesenkt, dafür aber die Kaufempfehlung "Buy" beigehalten. Die Aktien der Immofinanz legten um deutliche 7,7 Prozent zu. Die Erholung kommt allerdings nach sehr starken Verlusten am Vortag. Die Branchenkollegen von s Immo gaben ex-Dividende um 2,6 Prozent nach. Die schwergewichteten Banken tendierten uneinheitlich. Während die Bawag-Titel mit plus 1,2 Prozent klar nach oben gingen, ermäßigten sich die Papiere von Erste Group und Raiffeisen International um 0,7 bzw. 2,2 Prozent.

Immofinanz

Nach dem erfolgreichen Vollzug des Pflichtangebots der CPI Property Group in Bezug auf die IMMOFINANZ haben sich heute der Aufsichtsrat und die Mitglieder des Vorstands, Herr Mag. Dietmar Reindl und Herr Mag. Stefan Schönauer, im Zusammenhang mit dem Kontrollwechselereignis einvernehmlich darauf geeinigt, dass die Vorstandsverträge der beiden Vorstandsmitglieder mit 8. Juni 2022 beendet werden. Herr Mag. Dietmar Reindl und Herr Mag. Stefan Schönauer werden der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2022 als Berater des Vorstands und des Aufsichtsrats erhalten bleiben. Frau Radka Doehring wurde im April 2022 zum Mitglied des Vorstands bestellt und übernimmt die Agenden von Mag. Dietmar Reindl und Mag. Stefan Schönauer. Die beiden Herren werden sie in ihrer neuen Rolle und bei zukünftigen Projekten weiterhin unterstützen. Mag. Dietmar Reindl war seit 2012 in zentralen Führungsfunktionen in der IMMOFINANZ tätig und wurde im Mai 2014 in den Vorstand berufen. Mag. Stefan Schönauer war seit 2008 in leitenden Positionen in der IMMOFINANZ tätig und wurde im März 2016 zum Finanzvorstand bestellt.

Wiener Börse Plausch S2/45: Nicht mehr cum bei S Immo, danke an die Ex (Schönauer, Reindl) bei Immofinanz

