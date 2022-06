ATX-Trends: Mayr-Melnhof, Rosenbauer, RBI, voestalpine, Zumtobel ...

27.06.2022, 2299 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Klare Zuwächse gab es zum Wochenausklang auch für den heimischen Markt, der ATX konnte mit einem Plus von 1,8% aus dem Handel gehen, was das Minus für die gesamte Woche auf 0,9% reduzierte. Auch in Wien war es eine Erholung nach den zuletzt deutlichen Rückgängen, auch kam teilweise Hoffnung auf, dass die US-Notenbank auf ihrem schnellen Zinserhöhungskurs etwas den Fuß vom Gas nehmen könnte, sollte die Wirtschaft in eine Rezession rutschen und die Inflation sich abkühlen. Von der makroökonomischen Seite kamen eher negative Nachrichten, der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex wurde mit 92,3 Punkten leicht schwächer als erwartet gemeldet. Raiffeisen Research senkte die Gewinnprognosen für Rosenbauer, das Kursziel wurde von 42,5 Euro auf 39,0 Euro zurückgenommen, die Einstufung als „Hold“ wurde aber bestätigt, der Feuerwehrausrüster konnte den Tag mit einem stolzen Plus von 4,8% beenden. Ein Plus von 3,7% gab es für Mayr-Melnhof, der Kartonhersteller kauft die britische ESSENTRA Packaging samt Tochterunternehmen auch in den USA um 312 Millionen Pfund und will so in den als krisensicher geltenden Markt für Pharma-Sekundärverpackungen investieren und dort wachsen, für die Aktie ging es am Freitag um 3,7% nach oben. Zulegen konnten auch die Ölwerte, Schoeller-Bleckmann erzielte einen Anstieg von 1,9%, für OMV ging es sogar um 3,3% nach oben, das Unternehmen meldete nach dem Unfall in der Raffinerie Schwechat signifikante Fortschritte bei der Installation eines alternativen Versorgungssystems und erwartet die vollständige Wiederinbetriebnahme und volle Auslastung der Raffinerie in der zweiten Hälfte Q3/2022.



Auch die großen heimischen Banken hatten zum großen Teil einen guten Tag, für die Bawag gab es eine Verbesserung von 3,2%, die Erste Group konnte um 2,3% vorrücken, lediglich die Raiffeisen Bank International musste prozentuell unverändert aus dem Handel gehen. Gewinner des Tages war Porr, für den Baukonzern ging es gleich um 6,2% nach oben, auch Polytec war gut nachgefragt, für den Autozulieferer gab es einen Anstieg von 6,1%. Erholt präsentierte sich voestalpine nach den Abgaben im Verlauf der Woche, der Stahlkonzern konnte um 5,9% vorrücken. Am Freitag wird Zumtobel die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021/22 vorlegen.

(27.06.2022)

