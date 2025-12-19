Nachlese: Peter Bösenberg, credi2, Andreas Babler vs. Javier Milei (audio cd.at)

19.12.2025, 2241 Zeichen

Peter Bösenberg ist Managing Director und Deputy Head Public Distribution Europe bei Societe Generale Corporate and Investment Banking. Die Folge mit dem Zertifikate-Experten, der auch im Führungsgremium des Deutschen Zertifikateverbands BSW aktiv ist, wird am letzten Verfallstag des Jahres 2025 gesendet, das passt perfekt. Wir starten in Dresden, sprechen dann auch über eine Karriere als Eisschnellläufer und schliesslich den logischen Einstieg ins Banken- und Wertpapiergeschäft, war dies doch schon in jungen Jahren ein grosses Interesse von Peter. Seine lange Karriere hat er bei einem einzigen Emittenten durchgezogen, dort davor ein Praktikum absolviert: Societe Generale Wir stellen das Zertifikatehaus und seine Positionierung vor, sprechen über die Übernahme des Zertiffkategeschäfts der Commerzbank und erwähnen natürlich auch das legendäre Börsespieler "Trader".

Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: credi2.com

Credi2 entwickelt, implementiert und betreibt Buy‑Now‑Pay‑Later‑Lösungen für Banken, Zahlungsinstitute und Händler. Die Plattform automatisiert alle Prozesse vollständig. Auf Basis dieser Technologie und Erfahrung wurden erfolgreich Produkte mit Partnern wie z.B. der Raiffeisen Bank International lanciert – erreichbar unter credi2.com.

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der einzige Milei in Österreich ist Andreas Babler und gerade er wird das wohl nicht gerne hören

- ATX etwas schwächer

- EVN nach guten Zahlen gesucht

- Auch Thomas Hahn, CEO vom Kaufhaus Steffl, läutet eine Opening Bell für unseren Manager:innen-Weihnachtssong, der dieser Tage Gast für Gast eingesungen wird und nächste Woche gepublished. In der heutigen Folge vom 18.12. wird ein Zwischentake des Songs auch ganz kurz im Hintergrund eingespielt

- Michael Höllerer wird RBI-CEO

- News Erste Group

- Vintage zu CA Immo, Semperit und voestalpine

- Frankfurt: DAX fester, Deutsche Börse gesucht

- mehr dazu im Podcast

