Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Peter Bösenberg, credi2, Andreas Babler vs. Javier Milei (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

19.12.2025, 2241 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8222
Peter Bösenberg ist Managing Director und Deputy Head Public Distribution Europe bei Societe Generale Corporate and Investment Banking. Die Folge mit dem Zertifikate-Experten, der auch im Führungsgremium des Deutschen Zertifikateverbands BSW aktiv ist, wird am letzten Verfallstag des Jahres 2025 gesendet, das passt perfekt. Wir starten in Dresden, sprechen dann auch über eine Karriere als Eisschnellläufer und schliesslich den logischen Einstieg ins Banken- und Wertpapiergeschäft, war dies doch schon in jungen Jahren ein grosses Interesse von Peter. Seine lange Karriere hat er bei einem einzigen Emittenten durchgezogen, dort davor ein Praktikum absolviert: Societe Generale Wir stellen das Zertifikatehaus und seine Positionierung vor, sprechen über die Übernahme des Zertiffkategeschäfts der Commerzbank und erwähnen natürlich auch das legendäre Börsespieler "Trader".
https://www.sg-zertifikate.at
https://www.trader-boersenspiel.de/web/home
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: credi2.com
Credi2 entwickelt, implementiert und betreibt Buy‑Now‑Pay‑Later‑Lösungen für Banken, Zahlungsinstitute und Händler. Die Plattform automatisiert alle Prozesse vollständig. Auf Basis dieser Technologie und Erfahrung wurden erfolgreich Produkte mit Partnern wie z.B. der Raiffeisen Bank International lanciert – erreichbar unter credi2.com.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8221/
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Der einzige Milei in Österreich ist Andreas Babler und gerade er wird das wohl nicht gerne hören

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8219
- ATX etwas schwächer
- EVN nach guten Zahlen gesucht
- Auch Thomas Hahn, CEO vom Kaufhaus Steffl, läutet eine Opening Bell für unseren Manager:innen-Weihnachtssong, der dieser Tage Gast für Gast eingesungen wird und nächste Woche gepublished. In der heutigen Folge vom 18.12. wird ein Zwischentake des Songs auch ganz kurz im Hintergrund eingespielt
- Michael Höllerer wird RBI-CEO
- News Erste Group
- Vintage zu CA Immo, Semperit und voestalpine
- Frankfurt: DAX fester, Deutsche Börse gesucht
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.12.)


(19.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Rosgix, EVN, voestalpine, Agrana, FACC, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Mayr-Melnhof, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, RHI Magnesita, Telekom Austria.

    Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Rosgix, EVN, voestalpine, Agrana, FACC, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Mayr-Melnhof, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, RHI Magnesita, Telekom Austria.

