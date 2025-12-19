» Börsepeople im Podcast S22/15: Peter Bösenberg

19.12.2025, 2163 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8222

Peter Bösenberg ist Managing Director und Deputy Head Public Distribution Europe bei Societe Generale Corporate and Investment Banking. Die Folge mit dem Zertifikate-Experten, der auch im Führungsgremium des Deutschen Zertifikateverbands BSW aktiv ist, wird am letzten Verfallstag des Jahres 2025 gesendet, das passt perfekt. Wir starten in Dresden, sprechen dann auch über eine Karriere als Eisschnellläufer und schliesslich den logischen Einstieg ins Banken- und Wertpapiergeschäft, war dies doch schon in jungen Jahren ein grosses Interesse von Peter. Seine lange Karriere hat er bei einem einzigen Emittenten durchgezogen, dort davor ein Praktikum absolviert: Societe Generale Wir stellen das Zertifikatehaus und seine Positionierung vor, sprechen über die Übernahme des Zertiffkategeschäfts der Commerzbank und erwähnen natürlich auch das legendäre Börsespieler "Trader".



https://www.sg-zertifikate.at

https://www.trader-boersenspiel.de/web/home



Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: credi2.com

Credi2 entwickelt, implementiert und betreibt Buy‑Now‑Pay‑Later‑Lösungen für Banken, Zahlungsinstitute und Händler. Die Plattform automatisiert alle Prozesse vollständig. Auf Basis dieser Technologie und Erfahrung wurden erfolgreich Produkte mit Partnern wie z.B. der Raiffeisen Bank International lanciert – erreichbar unter credi2.com.

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify

(19.12.2025)

