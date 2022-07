» ATX-Trends: AT&S, Wienerberger, Zumtobel, Palfinger ...

01.07.2022, 4430 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Klar weiter nach unten ging es gestern auch für die heimische Börse, nach den Verlusten zur Wochenmitte musste der ATX weitere 2,4% nachgeben. Im Späthandel brachte vor allem eine schwache Eröffnung an der Wall Street die Kurse unter zusätzlichen Druck, allerdings waren sie bereits am Morgen mit deutlichen Abgaben in den Handel gestartet, Inflationssorgen und Rezessionsängste bestimmten das Handeln der Marktakteure. Wie schon am Vortag war die Meldungslage zu den einzelnen Unternehmen wieder sehr dünn, lediglich eine Analystenstimme sorgte für etwas Bewegung, die Erste Group hob das Kursziel für AT & S deutlich auf 75,0 Euro an, der Leiterplattenhersteller konnte sich daraufhin in dem ansonsten trüben Umfeld um 4,0% verbessern. Der Ziegelproduzent Wienerberger bleibt indes auf Expansionskurs und verstärkt sein Geschäft im Bereich Dachlösungen, der Konzern kauft die niederbayerische Mayr Dachkeramik GmbH. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht, im Späthandel konnte die Aktie ins Plus drehen und mit einem Zuwachs von 0,7% aus dem Handel gehen.



Schwach waren wieder die Ölwerte, für Schoeller-Bleckmann ging es um 4,6% nach unten, die OMV verzeichnete ein Minus von 1,9%. Einen rabenschwarzen Tag hatten die großen heimischen Banken, die Bawag musste um 6,1% nachgeben, die Erste Group rutschte um 3,7% nach unten und für die Raiffeisen Bank International gab es ein Minus von 3,4%. Warimpex musste dem deutlichen Anstieg des Vortages Tribut zollen, gestern ging es für das Immobilienunternehmen wieder um 7,5% nach unten, womit die jüngsten Gewinne ausgelöscht wurden. Ebenfalls verkauft wurde Palfinger, für den Kranhersteller ging es um 4,8% Richtung Süden, und für Rosenbauer gab es einen Abschlag in gleichem Ausmaß. Gekauft wurde Polytec, der Autozulieferer konnte sich um 3,5% verbessern, auch UBM Development war gut nachgefragt, für den Immobilienentwickler brachte der Handel einen Anstieg von 2,4%. Vorrücken konnte auch Marinomed, das Biotechnologieunternehmen endete mit einem Aufschlag von 2,3%.

Unternehmensnachrichten



WIENERBERGER



Der Baustoffkonzern Wienerberger hat im ganzen ersten Halbjahr eine "außergewöhnlich starke Performance" verzeichnet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBIDTA) ist im Vergleich zur Vorjahresperiode um 74 Prozent auf 530 Mio. Euro gestiegen. Entsprechend der positiven Aussichten auch für das zweite Halbjahr erhöht das Unternehmen den Ausblick für 2022, die operative EBITDA-Guidance, von bisher 750 bis 770 Mio. Euro auf circa 900 Mio. Euro.

Wienerberger geht dabei von "der kontinuierlichen Verfügbarkeit von Energie, keiner Ausweitung des Russland-Ukraine-Konflikts sowie dem Ausbleiben rezessiver Entwicklungen in Europa und Nordamerika" aus.

Nach dem ersten Quartal gab es auch im zweiten in allen Regionen und Geschäftsbereichen eine hohe Nachfrage, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Lieferkettenprobleme hatte Wienerberger nicht, es habe durchgehend genug Rohstoffe und Energie und eine Vollauslastung an allen Standorten gegeben. Im zweiten Halbjahr erwartet Wienerberger eine Nachfrage auf dem Niveau der Vorjahre. Die Gasversorgung sei grundsätzlich in allen Märkten gesichert, nur in wenigen Ländern, darunter Deutschland und Österreich, gebe es "potenzielle Unsicherheiten". Diese beträfen aber weniger als zehn Prozent des Konzernumsatzes. Einerseits gebe es Notfallpläne, um die Verfügbarkeit von Gas zu sichern, andererseits werde investiert, um die Produktionsanlagen auf nachhaltige Energiequellen umzustellen.



ZUMTOBEL



Mit dem Jahresabschluss 2021/22 schließt die Zumtobel Group an die positive Ergebnisentwicklung der letzten zwei Geschäftsjahre an. Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen, zuletzt noch verschärft durch den Ukrainekrieg, erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021/22 Umsatzerlöse auf dem Niveau von vor dem Ausbruch der Coronapandemie: Der Gruppenumsatz stieg um 9,9 % auf 1.148,3 Mio. EUR (Vorjahr: 1.044,5 Mio. EUR). Die positive Entwicklung spiegelt sich auch im EBIT wider: Hier kann das Unternehmen mit 60,8 Mio. EUR das beste operative Ergebnis der letzten fünf Jahre vorweisen, die EBIT-Marge beträgt 5,3 %. Damit konnte die Zumtobel Group ihre selbst gesteckten Ziele für das Geschäftsjahr übertreffen – ursprünglich hatte das Unternehmen einen Anstieg der Umsatzerlöse zwischen 4 % und 7 % sowie eine EBIT-Marge zwischen 4 % und 5 % geplant.

(01.07.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S2/61: Buys für Valneva und AT&S und Julia Resch ist nicht Sara Grasel

Bildnachweis

1.





Aktien auf dem Radar:S Immo, Strabag, EVN, Amag, Warimpex, Immofinanz, Cleen Energy, FACC, AMS, Bawag, Andritz, CA Immo, DO&CO, Semperit, Telekom Austria, Palfinger, AT&S, Erste Group, Linz Textil Holding, Polytec Group, RBI, Rosenbauer, SBO, Oberbank AG Stamm, Agrana, Pierer Mobility, RHI Magnesita, Addiko Bank, Flughafen Wien, ATX, Qiagen.

