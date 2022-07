» Nachlese: Do&Co, WallStreetBets and GameStop (Christian Drastil)

01.07.2022, 1266 Zeichen

Nachlese Podcast Mittwoch: Audio Link zur Folge : https://boersenradio.at/page/podcast/3085 , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast )

- 24 erfolgreiche Jahre Do&Co an der Wiener Börse

- 25 erfolgreiche Jahre von Max Deml mit dem nx-25. Sohn Tobias Deml lebt seit 2008 in den USA, ist dort seit mehr als 10 Jahren als Film-Produzent/Regisseur tätig, dieses Jahr hat er die Doku-Serie "Gaming Wall Street" fertiggestellt (auf HBO Max am 3.3.22 gestartet, dzt. in D-A-CH noch nicht zu sehen, nur der Trailer): https://gamingwallstreet.org/ (".... a documentary about how the public gamed a system rigged against them. While it starts off in the wild world of WallStreetBets and GameStop, it takes an investigative look at the ways certain firms of Wall Street have exploited other participants in the system - and how this abuse can be remedied"... "Explores the stock market frenzy of GameStop, and how a group of armchair investors and online vigilantes ultimately helped expose the dark underbelly of Wall Street....".)

Hier eines der TV-Interviews (knapp 40 Minuten) nach der Ausstrahlung des ersten Teils der Doku: https://www.youtube.com/watch?v=7Sa7I17Yc3A&t=2323s

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.07.)

(01.07.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S2/61: Buys für Valneva und AT&S und Julia Resch ist nicht Sara Grasel

Bildnachweis

1. Tobias Deml, Sohn von Mr. Öko-Invest Max Deml, punktet bei HBO mit der Mini-Serie "Gaming Wall Street", bei der es u.a. um den GameStop-Hype geht, mehr dazu im Wiener Börse Plausch S2/60 http://www.christian-drastil.com/podcast >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:S Immo, Strabag, EVN, Amag, Warimpex, Immofinanz, Cleen Energy, FACC, AMS, Bawag, Andritz, CA Immo, DO&CO, Semperit, Telekom Austria, Palfinger, AT&S, Erste Group, Linz Textil Holding, Polytec Group, RBI, Rosenbauer, SBO, Oberbank AG Stamm, Agrana, Pierer Mobility, RHI Magnesita, Addiko Bank, Flughafen Wien, ATX, Qiagen.

Random Partner Wienerberger

Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit. Das Unternehmen vereinigt die Geschäftsbereiche Clay Building Materials und Pipes & Pavers. Der Wertschöpfungsprozess ist die Fertigung und die Vermarktung von Baustoffen und Systemlösungen für Gebäude und Infrastruktur. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Halbjahr (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 1.7.: Extremes zu Semperit

» PIR-News: Zumtobel, Wienerberger, UBM, Andritz, Valneva, AT&S, voestalpi...

» Nachlese: Do&Co, WallStreetBets and GameStop (Christian Drastil)

» Wiener Börse Plausch S2/61: Buys für Valneva und AT&S und Julia Resch is...

» Zeitpunkt X - u.a. mit SSE, Equinor, Alphabet, Alfen, Vestas Wind ... (A...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: FACC, Verbund und Wienerberger gesucht

» ATX-Trends: AT&S, Wienerberger, Zumtobel, Palfinger ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Snapchat, Uniper, BionTech, AT&S, Do&Co

» BSN Spitout Wiener Börse: Do&Co fällt zum 24. Börsegeburtstag leider unt...