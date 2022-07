Aktienturnier: Titelverteidiger S Immo in Runde 1 ausgeschieden (Christian Drastil)

11.07.2022, 2273 Zeichen

Um 12:58 liegt der ATX TR mit -0.80 Prozent im Minus bei 6054 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -22.86% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +3.77% auf 31.65 Euro, dahinter Porr mit +0.57% auf 12.41 Euro und Verbund mit +0.44% auf 103.05 Euro. Zum Vergleich der DAX: 12910 ( -0.53%, Ultimo 2021: 15884, -18.72% ytd).

Das 12. Aktienturnier presented by IRW-Press http://www.boerse-social.com/tournament ist in der Runde 2 angelangt, die Gesetzten steigen ein, das sind die 8 Duelle in Runde 2, der Wochenbessere steigt auf:

Österreichische Post hatte in Runde 1 ein Freilos., Immofinanz besiegte in Runde 1 Uniqa mit 1.67% zu -0.30%.

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 26,85 /26,95, -0,19%)

Immofinanz ( Akt. Indikation: 14,67 /14,68, 0,31%)



Andritz besiegte in Runde 1 DO&CO mit 3.64% zu -1.65%, Evotec besiegte in Runde 1 UBM mit 5.95% zu -6.27%.

Andritz ( Akt. Indikation: 39,90 /39,96, 0,13%)

Evotec ( Akt. Indikation: 25,53 /25,57, 0,00%)



Verbund besiegte in Runde 1 Frequentis mit 5.50% zu 0.66%, Valneva besiegte in Runde 1 Varta AG mit 4.04% zu 1.47%.

Verbund ( Akt. Indikation: 103,90 /104,00, 1,32%)

Valneva ( Akt. Indikation: 10,78 /10,79, 3,65%)



Pierer Mobility besiegte in Runde 1 Wienerberger mit 1.94% zu -0.10%., Mayr-Melnhof hatte in Runde 1 ein Freilos.

Pierer Mobility ( Akt. Indikation: 61,40 /62,20, -2,22%)

Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 156,20 /156,60, -2,25%)

FACC hatte in Runde 1 ein Freilos, VIG besiegte in Runde 1 AT&S mit -0.23% zu -8.70%.

FACC ( Akt. Indikation: 6,99 /7,01, -2,10%)

VIG ( Akt. Indikation: 21,70 /21,75, -0,80%)



RBI besiegte in Runde 1 S Immo mit 6.21% zu 0.00%., Warimpex besiegte in Runde 1 Erste Group mit 3.10% zu 2.25%.

RBI ( Akt. Indikation: 10,68 /10,70, -2,37%);

Warimpex ( Akt. Indikation: 0,83 /0,86, -2,19%)



Telekom Austria besiegte in Runde 1 Zumtobel mit 0.83% zu -4.83%, Strabag besiegte in Runde 1 Kontron mit 1.19% zu -0.84%.

Telekom Austria ( Akt. Indikation: 6,07 /6,10, -0,25%)

Strabag ( Akt. Indikation: 38,15 /38,25, -0,39%)



CA Immo besiegte in Runde 1 Flughafen Wien mit 1.33% zu -0.30%, Palfinger hatte in Runde 1 ein Freilos.

CA Immo ( Akt. Indikation: 30,50 /30,55, 0,25%)

Palfinger ( Akt. Indikation: 22,70 /22,85, -0,55%)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.07.)

(11.07.2022)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S2/67: Über den Verbund, Christoph Boschan, Alkohol, Psychopharmaka, Chartehren für diesen Podcast

Akt. Indikation: 39.66 / 39.70

Uhrzeit: 14:42:13

Veränderung zu letztem SK: -0.50%

Letzter SK: 39.88 ( 1.37%)

Akt. Indikation: 25.30 / 25.33

Uhrzeit: 14:46:52

Veränderung zu letztem SK: -0.92%

Letzter SK: 25.55 ( 1.07%)

Akt. Indikation: 6.96 / 7.00

Uhrzeit: 14:42:49

Veränderung zu letztem SK: -2.38%

Letzter SK: 7.15 ( 2.88%)

Akt. Indikation: 14.52 / 14.56

Uhrzeit: 14:42:21

Veränderung zu letztem SK: -0.62%

Letzter SK: 14.63 ( 0.90%)

Akt. Indikation: 154.60 / 155.20

Uhrzeit: 14:44:30

Veränderung zu letztem SK: -3.19%

Letzter SK: 160.00 ( 0.50%)

Akt. Indikation: 26.70 / 26.75

Uhrzeit: 14:42:30

Veränderung zu letztem SK: -0.83%

Letzter SK: 26.95 ( 0.19%)

Akt. Indikation: 22.40 / 22.55

Uhrzeit: 14:43:30

Veränderung zu letztem SK: -1.86%

Letzter SK: 22.90 ( 2.92%)

Akt. Indikation: 60.40 / 61.90

Uhrzeit: 14:44:30

Veränderung zu letztem SK: -3.24%

Letzter SK: 63.20 ( 1.44%)

Akt. Indikation: 10.56 / 10.58

Uhrzeit: 14:42:11

Veränderung zu letztem SK: -3.47%

Letzter SK: 10.95 ( 5.39%)

Akt. Indikation: 37.85 / 38.00

Uhrzeit: 14:43:33

Veränderung zu letztem SK: -1.11%

Letzter SK: 38.35 ( 3.23%)

Akt. Indikation: 6.05 / 6.07

Uhrzeit: 14:44:31

Veränderung zu letztem SK: -0.66%

Letzter SK: 6.10 ( 2.01%)

Akt. Indikation: 10.57 / 10.59

Uhrzeit: 14:46:03

Veränderung zu letztem SK: 1.68%

Letzter SK: 10.41 ( -0.14%)

Akt. Indikation: 104.80 / 105.00

Uhrzeit: 14:43:25

Veränderung zu letztem SK: 2.24%

Letzter SK: 102.60 ( 2.19%)

Akt. Indikation: 21.65 / 21.75

Uhrzeit: 14:46:30

Veränderung zu letztem SK: -0.91%

Letzter SK: 21.90 ( 1.62%)

Akt. Indikation: 0.83 / 0.86

Uhrzeit: 14:42:30

Veränderung zu letztem SK: -2.19%

Letzter SK: 0.87 ( 4.59%)

1. Mirna Jukic zeigt anlässlich eines Treffens für die in Kürze startende Seite sportgeschichte.at auch den gerade eingetroffenen Pokal für das Aktienturnier





