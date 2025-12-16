Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)
Christian Drastil
16.12.2025, 3290 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : 0.00% vs. last #gabb, +28.54% ytd, +114.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141.589 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 37,49 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|48.831,71 €
|+37,49% / +13.315,95 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,8000 EUR
|1.090,00 €
|+10,66 % / +105,00 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,5750 EUR
|1.099,63 €
|+10,24 % / +102,13 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,0500 EUR
|986,05 €
|+0,21 % / +2,05 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|30,0750 EUR
|2.466,15 €
|+148,35 % / +1.473,13 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,5800 EUR
|954,18 €
|-4,45 % / -44,46 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,9500 EUR
|1.709,70 €
|+71,60 % / +713,40 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|124,1000 EUR
|1.489,20 €
|+52,93 % / +515,40 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|43,7300 EUR
|1.399,36 €
|+40,61 % / +404,16 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,3300 EUR
|1.027,11 €
|+2,75 % / +27,47 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|193,5000 EUR
|967,50 €
|+7,50 % / +67,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|97,8750 EUR
|1.566,00 €
|+64,05 % / +611,44 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|27,0250 EUR
|1.216,13 €
|+22,84 % / +226,13 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|11,7000 EUR
|1.953,90 €
|+95,98 % / +956,91 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|54,0000 EUR
|972,00 €
|+1,50 % / +14,40 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|74,4000 EUR
|2.604,00 €
|+167,63 % / +1.631,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|5,9500 EUR
|1.017,45 €
|+1,88 % / +18,81 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|22,7700 EUR
|1.161,27 €
|+16,77 % / +166,77 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,2500 EUR
|1.270,50 €
|+28,33 % / +280,50 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,8750 EUR
|1.049,75 €
|+7,20 % / +70,55 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|33,2000 EUR
|1.660,00 €
|+68,70 % / +676,00 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|15,8600 EUR
|793,00 €
|-19,49 % / -192,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,3200 EUR
|1.660,00 €
|+66,00 % / +660,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|30,8000 EUR
|1.724,80 €
|+73,62 % / +731,36 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|38,5300 EUR
|1.926,50 €
|+95,09 % / +939,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,0000 EUR
|1.200,00 €
|+20,00 % / +200,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,8000 EUR
|1.075,20 €
|+8,11 % / +80,64 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|79,6500 EUR
|1.991,25 €
|+101,65 % / +1.003,75 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,6950 EUR
|1.086,88 €
|+9,23 % / +91,88 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|21,7500 EUR
|1.348,50 €
|+35,09 % / +350,30 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|15,2800 EUR
|1.940,56 €
|+95,15 % / +946,15 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|2,1000 EUR
|361,20 €
|-63,79 % / -636,40 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|61,8750 EUR
|866,25 €
|-11,61 % / -113,75 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|62,0000 EUR
|1.984,00 €
|+104,28 % / +1.012,80 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,4980 EUR
|870,50 €
|-12,94 % / -129,35 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|30,8800 EUR
|1.142,56 €
|+15,31 % / +151,70 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.12.)
