» ATX-Trends: Palfinger, RBI, FACC, Warimpex ...

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse ist mit Gewinnen in die neue Woche gestartet, allerdings konnten die klaren Aufschläge vom Nachmittag nicht ganz bis in den Schluss gehalten werden, es reichte aber immer noch zu einem Zuwachs von 1,1%. Im Späthandel stand das Thema europäische Energiesicherheit wieder im Fokus, so hat der russische Gaskonzern Gazprom die Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 weiter gesenkt. Vom 27. Juli an, um 6.00 Uhr MESZ, würden noch 20 Prozent oder 33 Millionen Kubikmeter Gas täglich durch die wichtigste Versorgungsleitung nach Deutschland fließen, teilte das Unternehmen mit, als Grund dafür wurde die Reparatur einer weiteren Turbine angegeben. Die Ölwerte hatten dennoch einen guten Tag, für den Öl- und Gaskonzern OMV ging es um 1,0% nach oben, der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann konnte sich um 1,4% verbessern. Einen guten Tag hatten auch die großen heimischen Banken, die Bawag hinkte der allgemeinen Entwicklung etwas hinterher und schaffte einen Zuwachs von 0,4%, die Erste Group konnte um 2,4% zulegen und für die Raiffeisen Bank International gab es einen stolzen Anstieg von 4,0%. Gesucht war auch der Verbund, hier meldete sich Barclays mit einer neuen Studie zu Wort, in dieser wurde die Bewertung des Titels von „Equalweight“ auf „Overweight“ angehoben und das Kursziel von 98,0 Euro auf 126,0 Euro nach oben revidiert, für den Titel bedeutete das eine um 0,9% höhere Notierung. FACC profitierte von einem Großauftrag, den Airbus gemeldete hatte, der Luftfahrtzulieferer konnte um 1,9% nach oben klettern. Ans untere Ende der Kursübersicht rutschte die nur eingeschränkt handelbare Aktie von Warimpex mit einem Minus von 4,0%, auch Zumtobel wurde verkauft und musste 2,3% nachgeben. Stärkster Titel des gestrigen Handels war Palfinger, für den Kranhersteller ging es um 5,5% nach oben, auch AT & S ist weiter gefragt, der Leiterplattenhersteller konnte mit einem weiteren Zuwachs von 3,3% den Erfolgslauf fortsetzen. Ebenfalls einen guten Tag hatte Lenzing, der Faserhersteller durfte sich über einen Zuwachs von 3,2% freuen.

