ATX-Trends: Erste Group, RBI, voestalpine, Lenzing ...

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat gestern, wie der Rest von Europa, fester geschlossen. Der ATX konnte um 0,31 Prozent auf 3.005,43 Punkte zulegen. Für gute Stimmung sorgten die freundlichen Tendenzen an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street, nachdem überraschend gut ausgefallene US-Konjunkturdaten die Sorgen des Taiwan Konfliktes zwischen den USA und China in den Hintergrund geraten ließen. Bei den Banken waren BAWAG, die ein Plus von 1,4 Prozent erreichte und Erste Bank mit einem Gewinn von 1,5 Prozent die Gewinner. Die Raiffeisen Bank, die am Dienstag die Zahlen vorlegte, musste leider einen Abschlag von 0,3 Prozent hinnehmen. Gestern berichtete der heimische Faserstoffproduzent Lenzing seine Ergebnisse zum Q2/22, die in etwa den Erwartungen entsprachen, der Ausblick wurde bestätigt. Es gab ein Plus von 0,9 Prozent für den Faserhersteller.

voestalpine

Der heimische Stahlkonzern voestalpine präsentierte heute seine Zahlen zum Q1/2022-23, die deutlich über den Analystenschätzungen lagen, jedoch nach der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen im Juli keine Überraschung darstellten. Die voestalpine konnte die sehr positive Entwicklung des Vorjahres im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 (1. April bis 30. Juni) weiter fortsetzen. Die Nachfrage nach den hochqualitativen Produkten des Stahl- und Technologiekonzerns entwickelte sich im schwierigen Umfeld – Russland-/Ukraine-Krieg, massiv gestiegene Energiepreise, anhaltende Lieferengpässe und Einschränkungen in der Logistik – in allen Bereichen positiv. Der voestalpine-Konzern erzielte im Vorjahresvergleich signifikante Verbesserungen auf der Umsatz- und Ergebnisseite und erwirtschaftete im 1. Geschäftsquartal 2022/23 das beste operative Quartalsergebnis seiner Geschichte. Der Umsatz erhöhte sich im Vergleich zum 1. Quartal des Vorjahres um 37,7% von €3,4 Mrd. auf €4,6 Mrd. Das EBITDA stieg um 68,5% von €522 Mio. auf €879 Mio. Noch markanter fiel der Zuwachs beim EBIT aus, das sich im 1. Quartal 2022/23 mit €693 Mio. gegenüber dem Vorjahresquartal (€332 Mio.) mehr als verdoppelte. Das Ergebnis vor Steuern steigerte sich im Berichtszeitraum auf €670 Mio. (Q1/2021-22: €311 Mio.) und das Ergebnis nach Steuern auf €615 Mio. (Q1/2021-22: €259 Mio.). Der vor 3 Wochen erhöhte Ausblick wurde bestätigt. Insbesondere für das zweite Halbjahr 2022-23 erwartet der Vorstand der voestalpine AG eine deutliche Abkühlung der Konjunktur mit einer entsprechenden Auswirkung auf die Ergebnisentwicklung des Unternehmens. Erwartungsgemäß werden davon speziell die zyklischen Geschäftsbereiche des voestalpine-Konzerns betroffen sein. Der Vorstand der voestalpine AG erwartet auf Basis der aktuellen Einschätzung für das gesamte GJ 2022-23 ein EBITDA in der Höhe von etwa €2 Mrd.

Q1/2022-23: Umsatzerlöse: €4.654,4 Mio. (4.349e); EBITDA: €879,1 Mio. (712,5e); EBIT: €692,7 Mio. (509,9e), Ergebnis nach Steuern: €614,5 Mio. (403,5e)

(04.08.2022)

