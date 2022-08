PIR-News: Kontron, Kostad, RBI, Andritz, A1 Telekom Austria ... (Christine Petzwinkler)

Kontron (ehemals S&T) konnte im 1. Halbjahr 2022 den Umsatz um 10,0 Prozent auf 660,7 Mio. Euro steigern . Das EBITDA erhöhte sich auf 62,6 Mio. Euro (Vorjahr: 58,3 Mio. Euro). Der Nettogewinn stieg um 23,0 Prozent auf 12,8 Mio. Euro an. Der Auftragseingang liegt bei 838 Mio. Euro. Der Verkauf der IT-Service-Sparte könnte in den nächsten Wochen erfolgen . Die Erlöse aus dem möglichen Verkauf sollen genutzt werden, um die IoT-Aktivitäten sowie größere IoT-Akquisitionen vorzunehmen. Laut CEO Hannes Niederhauser werden derzeit zwei kleinere Akquisitionen verhandelt, aber auch größere "Game Changer"-Akquisitionen , wie er meint, für die das Kapital aus der IT-Service-Devestition eingesetzt werden soll. Bezüglich des Chip-Mangels habe man den Peak bereits gesehen, so Niederhauser. Der Wert an überfälligen Aufträgen aufgrund fehlender Teile beläuft sich mittlerweile auf 127 Mio. Euro. Ein Großteil dieser Aufträge sollte aber noch im Geschäftsjahr 2022 ausgeliefert werden, so das Unternehmen, das davon ausgeht, ohne Berücksichtigung des geplanten Verkaufs des IT-Services-Bereichs weiterhin ein organisches Wachstum auf 1.500 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2022 zu erreichen. Bei Verkauf des IT-Service-Bereichs sollten die wegfallenden Umsätze durch IoT-Umsätze ersetzt werden können und bis 2025 ein Umsatzanstieg auf 2.000 Mio. Euro bei einer Ziel-EBITDA-Marge von 13 Prozent erreicht werden können, wie es heißt. Kontron ( Akt. Indikation: 14,56 /14,64, -3,95%)

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: RBI(2), OMV(1), Immofinanz(1)

Star der Stunde: Frequentis 0.94%, Rutsch der Stunde: SBO -0.79%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: RBI(1)

Star der Stunde: Porr 1.3%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.44%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: AT&S(5), OMV(2), Verbund(2), Uniqa(1), Erste Group(1)

Star der Stunde: Verbund 1.15%, Rutsch der Stunde: voestalpine -1.88%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(1), Rosenbauer(1), Mayr-Melnhof(1), Erste Group(1)

Star der Stunde: VIG 0.67%, Rutsch der Stunde: SBO -1.06%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: OMV(3), voestalpine(2), Verbund(2), AT&S(2), RBI(1), Polytec Group(1)

Featured Partner Video

Erste Group CFO Dörfler: Future development of inflation - will it stay that way? #shorts

Stefan Dörfler, CFO Erste Group, talks about the future development of #inflation. Central banks try to curb it with their monetary policy. But, will we see stabilisation at the end of the yea...