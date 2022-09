Börsepeople im Podcast S2/01: Thomas Böttcher

Thomas Böttcher ist mit B2MS der grösste Veranstalter von Börsentagen in der DACH-Region, dies mit kumuliert deutlich mehr als 100 Events in 21 Jahren. Im Podcast plaudern wir, wie Anfang 2001 alles begonnen hat und wie es zum Namen B2MS gekommen ist. Im Mittelpunkt des Talks steht aber ein Call to Action, denn am 3. September findet der Finanzkongress für Privatanleger wieder in Österreich statt, dies bei freiem Eintritt von 9:30 bis 16:00 im Austria Center Vienna direkt an der U1. Wie man sich anmelden kann und vor allem, was auf dem Programm steht (Stichwort: Heiko Thieme ), erfährt man ebenfalls im Talk. Ich selbst werde auch vor Ort sein bei diesem bereits 6. Börsentag in Wien, die bisherigen 5 brachten im Schnitt 1000 Besucher je Event.

