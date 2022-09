News zu Frequentis-Aktionär, Zumtobel, Post, Verbund, FACC, Porr (Christine Petzwinkler)

12.09.2022, 2753 Zeichen

Die B&C-Gruppe, die bekanntlich an den börsenotierten Firmen Lenzing, Amag und Semperit beteiligt ist, steigt über die B&C Innovation Investments GmbH bei der Münchener Awake Mobility ein. Das Technologieunternehmen entwickelt den Angaben zufolge eigene Hardware- und Software-Lösungen zur Echtzeit-Fahrzeugdatenerfassung von Bussen, mit denen Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Umweltfreundlichkeit wesentlich gesteigert werden können. Die B&C Innovation hält u.a. auch Anteile an der börsenotierten Frequentis oder dem Börsekandidaten TTTech.

Frequentis ( Akt. Indikation: 26,00 /26,30, 3,77%)

Für die Gestaltung ihres Geschäftsberichts 2021/22 konnte die Zumtobel Group in diesem Jahr mit UNStudio, Ben van Berkel, ein niederländisches Architekturbüro gewinnen. Der 31. gestaltete Geschäftsbericht zeigt in diesem Kontext unter dem Titel „Transform“ die kreativen Schaffensprozesse aus den Arbeiten von UNStudio über die letzten drei Jahrzehnte.

Zumtobel ( Akt. Indikation: 6,27 /6,31, 0,80%)

Die Österreichische Post macht aus ihrer Plattform daskuvert.at nun die Angebots-Find-Maschine juuhu.at, bei der die größten E-Commerce-Anbieter unter einem Dach vereint sind. Wir alle befinden uns derzeit in finanziell herausfordernden Zeiten. In einer Zeit, in der jeder Euro zweimal umgedreht werden muss, helfen wir mit Juuhu.at, der mit Abstand größten Preisvergleichsplattform, immer den günstigsten Preis zu finden , erklärt Walter Oblin, Vorstand für Brief & Finanzen. Neben den günstigsten Angeboten bietet Juuhu.at eine Reihe an Deals in Kategorien wie Elektronik, Fashion & Beauty, Haushalt, Reisen und vielen mehr.

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 30,35 /30,50, -0,41%)

Solar Butterfly, ein komplett autarkes, solarbetriebenes Haus auf Rädern, tourt seit Mai durch verschiedene Länder und macht vom 12. bis 17. September Station in Österreich. Zu sehen ist das Haus u.a. an verschiedenen Verbund-Standorten oder aber auch bei voestalpine in Linz. Das komplett mit Solarenergie betriebene Haus ist ein Wohnanhänger, der aus recycelten PET-Flaschen aus dem Meer. besteht. Der Name Butterlfy kommt von den auspannbaren Flügeln an den Seiten des Anhängers, die eine Fläche von 80 Quadratmeter haben und mit Solarpanelen ausgestattet sind. Damit wird genügend Energie erzeugt, um das elektrische Zugfahrzeug zu speisen.

Verbund ( Akt. Indikation: 92,10 /92,25, -0,41%)

voestalpine ( Akt. Indikation: 21,06 /21,10, 2,63%)

Research: Stifel bestätigt FACC mit Halten und nimmt das Kursziel von 8,5 auf 7,5 Euro zurück. M.M.Warburg stuft Porr mit Kaufen und Kursziel 20,0 Euro ein.

FACC ( Akt. Indikation: 7,12 /7,18, 0,42%)

Porr ( Akt. Indikation: 11,20 /11,26, 0,45%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.09.)

(12.09.2022)

