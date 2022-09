News zu UBM, Wolftank, Flughafen, Marinomed, Verbund ... (Christine Petzwinkler)

13.09.2022, 3478 Zeichen

UBM Development kauft ein Grundstück im Düsseldorfer Medienhafen. Auf acht oberirdischen Stockwerken soll ein Bürogebäude in Holz-Hybrid-Bauweise mit mindestens 10.000 m2 Bruttogeschoßfläche und unterirdisch auf über 4.000 m2 Bruttogeschoßfläche 105 Stellplätzen entstehen. CEO Thomas G. Winkler: „Wir nutzen die aktuelle Schockstarre am Transaktionsmarkt, um unsere konservative Pipeline weiter aufzustocken.“ Verkäufer der Liegenschaft ist eine Familienholding. Der Kaufpreis beträgt 1.335,00 Euro pro Quadratmeter BGF.

Die Wolftank Group verzeichnet einen guten Auftragseingang, allein in den letzten Wochen seien im Wasserstoff- und LNG-Bereich Aufträge in Höhe von insgesamt rund 3,7 Mio. Euro verbucht worden, informiert das Unternehmen, das Infrastrukturlösungen für emissionsfreie Mobilität entwickelt sowie auch schlüsselfertige, modulare Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Die Aufträge kommen u.a. aus Spanien, Tschechien, Österreich und sogar aus Australien. Bestellungen von LNG Gasversorgungs-Ersatzanlagen gibt es u.a. aus Italien oder Deutschland. Wolftank-CEO Peter Werth rechnet mit einem weiteren Anstieg der Aufträge. Um den steigenden Liquiditätsbedarf zu gewährleisten, erwägt er auch Kapitalmaßnahmen, die von der Emission von Anleihen bis zu einer Kapitalerhöhung gehen könnten, wie es heißt.

Weiterhin steigende Passagierzahlen verzeichnete der Flughafen Wien auch im Ferienmonat August 2022: Das Passagieraufkommen erhöhte sich mit 3.578.491 Reisenden um rund 61 Prozent in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice).

Palfinger unterzeichnet mit dem griechischen Geschäftspartner Eltrak eine Absichtserklärung zur Vertiefung der langjährigen Partnerschaft zu Land und zu Wasser. Damit wird das griechische Unternehmen zum One-Stop-Shop für alle Plafinger Produkte und stärkt die Präsenz des Anbieters von Kran- und Hebelösungen im Mittelmeerraum, wie es heißt.

Marinomed Biotech nimmt in den kommenden Wochen an mehreren Investoren- und Biotechkonferenzen teil. U.a. an der Baader Investment Conference, konkret am Small-Cap Day am 23. September 2022 in München, an der Finest CEElection Investor Conference in Wien vom 3. bis 4. Oktober 2022, online an der BioPharm America ebenso Anfang Oktober, der Bio-Europe in Leipzig, die vom 24. bis 26. Oktober stattfindet. Zudem an der Branchenkonferenz CPHI Anfang November in Frankfurt und dem Inv€$tival Showcase in London am 14. November.

Research: Die EU und die österreichische Bundesregierung haben in den letzten Tagen Maßnahmen zur Bewältigung der aktuellen Energiepreiseskalation diskutiert. In einer Kurzmitteilung fassen die Analysten von Raiffeisen Research die Auswirkung auf Versorger zusammen: "Insgesamt sehen wir die Versorger auf europäischer und nationaler Ebene gut unterstützt. Es werden zwar die Preisspitzen gekappt, aber diese wurden in den Aktienkursen auch vorher schon nicht wiedergespiegelt. EVN handelt zudem zu 85 Prozent des Marktwerts ihrer Beteiligung an Verbund, was fundamental nicht gerechtfertigt werden kann."

