» Nachlese: Oliver Lintner, Manuel Taverne (Christian Drastil)

- Manuel Taverne wollte eigentlich Landwirt werden. wurde dann SAP-Spezialist und just nach einem Hoppala sogar SAP-Trainer bei der Telekom Austria. Vis a vis seiner Arbeitsstelle studierte er berufsbegleitend, für das Praktikum brauchte es aber eine andere Funktion innerhalb der Telekom. Und weil im internen Jobmarkt ein „Junior Investor Relations Manager“ gesucht wurde, landete Manuel in der IR. Er lernte bei Hans Fruhmann, dort zunächst als der Neue für alles, der Weg führte auch ins Strategische Controlling. Der Wechsel zu Polytec war dann ein gewünschter Sprung ins kalte Wasser, hier galt es ein IPO zu machen, die Lehman-Pleite wurde aber in der Folge rasch zu einer existenziellen Gefahr für die unterneherrgeführte Polytec, die Aktie fiel unter einen Euro, unter Manuel ging es später auf die Highs von mehr als 20 Euro. Der Wechsel zu einem weiteren IPO (FACC) erfolgte innerhalb OÖ, weil die Lebensplanung sagte, vor 40 noch was anderes zu tun. Manuel hat die ATX-Chance erkannt, freie Hand bekommen und den US-Investoren-Anteil von unter 3 auf mehr als 20 Prozent gehoben. In der FACC-Zeit lebte Manuel mit seiner Frau bereits in Bayern und so war „näher nach Hause“ ein weiterer Schrtt. Die Wahl fiel auf Knaus Tabbert, ebenfalls IPO und Deutschlands grösster Wohnmobilhersteller. Wir reden auch darüber, dass Leidenschaft wichtiger als ein Studium ist und wie es sich mit dem Leistungssport (Judo, Schwimmen, Turnen, Kraftsport und Radfahren) verhalten hat. https://boersenradio.at/page/podcast/3427

Austrian Stocks in English: Week 37 with Strange Stories and Slipping Stocks

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german langu...

