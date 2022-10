ATX-Trends: Strabag, Porr, A1 Telekom Austria, Erste Group ...

S Immo Die S Immo AG ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft, die seit 1987 an der Wiener Börse notiert. Die Gesellschaft investiert zu 100 Prozent in der Europäischen Union und setzt den Fokus dabei auf Hauptstädte in Österreich, Deutschland und CEE. Das Portfolio besteht aus Büros, Einkaufszentren, Hotels sowie aus Wohnimmobilien.

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Der heimische Markt konnte den Handel am Donnerstag mit einem Gewinn beenden, der ATX kletterte um 0,5% nach oben und setzte damit seinen jüngsten Erholungsschub fort. Nach dem Verlust vorm Vortag war dies bereits der fünfte Gewinntag in den letzten sechs Börsensitzungen. Die Meldungslage war sowohl von der Konjunktur- als auch von der Unternehmensseite gestern sehr dünn. Die österreichischen Ölwerte konnten sich der guten Entwicklung des Sektors in Europa nur teilweise anschliessen, für Schoeller-Bleckmann gab es ein deutliches Plus von 4,5%, der Ölfeldausrüster war damit einer der stärksten Titel des gestrigen Tages, OMV hingegen musste dem starken Vortag etwas Tribut zollen und endete um 0,3% tiefer. Die Baader Bank hat nach den stark ausgefallenen Quartalszahlen von Telekom Austria die Kaufempfehlung bestätigt und ein Kursziel von 8,97 Euro errechnet, für die Aktie ging es um 0,7% nach oben. Leicht nach oben ging es für die großen heimischen Banken, die Bawag konnte einen Anstieg von 0,2% erzielen, nahezu unverändert ging die Erste Group aus dem Handel, hier gab es ein minimales Plus von 0,04%, die Raiffeisen Bank International konnte ebenfalls zulegen, aber auch hier fiel der Anstieg mit 0,3% ziemlich bescheiden aus. Eine unterschiedliche Entwicklung gab es für die Bauunternehmen, Porr konnte noch ein bisschen weiter zulegen und ein Plus von 1,0% erzielen, Strabag wurde hingegen verkauft und musste mit einer 0,9% tieferen Notierung aus dem Handel gehen. Rosenbauer musste den deutlichen Zuwächsen in den vergangenen Tagen Tribut zollen, der Feuerwehrausrüster rutschte gestern mit einem Abschlag von 2,7% an das untere Ende der Kursübersicht, auch die Versorger wurden verkauft, für EVN ging es um 1,0% nach unten, für den Verbund gab es einen Rückgang von 0,9%. An die Spitze der Kursübersicht konnte sich Lenzing mit einer Verbesserung von 4,9% setzen, auch voestalpine war gut nachgefragt, für den Stahlkonzern ging es um 3,2% nach oben.

Ausgewählte Events von BSN-Partnern

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

#gabb #1207

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: ATX TR unchanged, a Chance for Palfinger, one of our Börsepeoples rang the Nasdaq Bell

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german langu...

Aldo Henggeler

Die Stadt als offenes System

1973

Birkhäuser Verlag



Paul Fusco

RFK Funeral Train

2000

Umbrage Editions



Raymond Meeks

Orchard Volume Two / Not Seen | Not Said

2011

Silas Finch



Robert Frank

The Americans (Chinese Edition

2008

Steidl



Lewis Baltz

Park City

1980

Artspace Press and Castelli Graphics