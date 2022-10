» News zu CA Immo, Zumtobel, Research zu voestalpine (Christine Petzwinkler)

25.10.2022, 2735 Zeichen

Die CA Immo hat das vom 9. Mai 2022 bis 19. Oktober 2022 laufende Aktienrückkaufprogramm planmäßig beendet. Es wurden 1 Mio. Aktien (0,94 Prozent am Grundkapital) zu je im Schnitt 30,33 Euro erworben. Die Gesellschaft hält nun in Summe 6,4 Prozent der stimmberechtigten Aktien.

Bei der CA Immo kommt es zudem zu Änderungen im Aufsichtsrat: Die Aufsichtsratsmitglieder Monika Wildner, Michael Stanton und Klaus Hirschler haben mitgeteilt, dass sie mit 31. Oktober 2022 aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausscheiden werden. Darüber hinaus hat die Mehrheitsaktionärin SOF-11 Klimt CAI S.à.r.l. David Smith in den Aufsichtsrat entsandt. Smith, Senior Vice President bei Starwood Capital, folgt auf Laura Rubin, die von ihrem Mandat abberufen wurde.

Zumtobel startet einen Podcast. Light Talks, der Podcast der Zumtobel Group, beleuchtet, was Licht alles bewirken kann und wie Licht die Menschen, die Natur und Innovationen zusammenbringt. „Wir möchten Einblicke in unsere Welt des Lichts geben. Licht hat viele Facetten und spielt eine große Rolle in unserem täglichen Leben. Wir werden in unseren Light Talks jedoch nicht nur über Licht sprechen, sondern auch zu anderen Themen aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Kunst & Kultur oder zum Beispiel dem mangelnden Zugang zu leistbarem Wohnraum.“, so Alfred Felder, CEO der Zumtobel Group.

Research: Die Analysten von Kepler Cheuvreux bestätigen die Kauf-Empfehlung für voestalpine reduzieren aber das Kursziel von 40,0 auf 30,0 Euro. Die Analysten der Baader Bank erwarten in den kommenden Wochen eine gewisse Kurserholung bei der voestalpine. Das Stahlunternehmen hat, wie berichtet, seine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr um 10 bis 15 Prozent angehoben und spürt eine gute Nachfrage aus der Öl- und Gasindustrie, aus dem Eisenbahninfrastruktur-Bereich und der Luft- und Raumfahrt. Außerdem könnten die Energiekosten nicht so stark steigen wie befürchtet. voestalpine wies auch auf zwei Einmaleffekte hin, eine Wertminderung von rund 150 Mio. Euro im 2. Quartal (höhere Zinssätze und niedrigerer Cashflow) und einen Buchgewinn von 120 Mio. Euro aus einem Grundstücksverkauf im 2H22/23. Der detaillierte 2Q-Bericht wird am 9. November veröffentlicht. Die Analysten stufen die Aktie mit Buy und Kursziel 40,0 Euro ein.

Tag der Aktie: Zum Tag der Aktie am 28. Oktober 2022 ruft die Deutsche Börse gemeinsam mit mehreren Banken zum Sparen und Investieren in Aktien auf. Wie bereits in den vergangenen Jahren können Anleger*innen DAX-Aktien und Exchange Traded Funds (ETFs) ohne Gebühren kaufen.

Wiener Börse Plausch S3/31: Mateschitz Börse-fiktiv, Benko Börse-real, Valneva Covid-Update und Recherchegruppe

