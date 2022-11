» Börsepeople im Podcast S3/06: Erich Obersteiner

04.11.2022, 2043 Zeichen

Erich Obersteiner ist 6. Gast in Season 3 und damit insgesamt der 50. Gast in der Börsepeople-Reihe. Er beschreibt sich als "Experte für Kapitalmärkte mit einem späten Hang zur digitalen Transformation". Am bekanntesten ist Erich für seine Zeit bei der Wiener Börse, von 1999 bis 2005 bildete er zuerst mit Wolfram Littich und dann mit Stefan Zapotocky Vorstandsduos. Es war die erfolgreichste Zeit an der Wiener Börse, Stichworte Xetra, Marktsegmentierung, neue Indexkonzepte und Rekorde bei den Handelsvolumina. Vor der Börse-Zeit war Erich u.a. für die RZB im Sales für Österreich-Aktien und im Aufbau des Geschäfts mit Futures & Options tätig, war auch in der Bankengruppe zur ÖTOB dabei. Es folgten Tätigkeiten für Auslandsniederlassungen. Nach der Börsezeit wechselte Erich zunächst als Head of ECM CEE zurück zur RCB, dann zur UBS. Mittlerweile ist er mit seiner Firma Deo seit Jahren selbstständig und berät nicht nur bei IPOs, KEs, M&A, sondern auch bei der digitalen Transformation seiner Kunden. Erich ist zudem als Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger tätig, dies im Bank und Börsewesen, bei Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten.

http://www.deo.capital/unternehmen.html

About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.christian-drastil.com/podcast statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 3 umfasst unter dem Motto „22 Börsepeople“ erneut 22 Podcast-Talks, divers zusammengesetzt. Presenter der Season 3 ist der Börsekandidat VAS AG ( https://www.vas.co.at). Der meistgehörte Börsepeople Podcast 2022 per Stichtag 30.11., 23:59 Uhr wird es einen Number One Award für 2022 gewinnen (vgl. https://boerse-social.com/numberone/2021)- Zwischenstand tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert unter https://audio-cd.at/people .

