Börsen-Kurier: Andritz-Zertifikate, Bauwirtschaft und der Staat (Christian Drastil)

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG ist mit einem betreuten Vermögen von mehr als 22 Mrd. Euro und über 230 Mitarbeitenden (per 30.6.2019) Österreichs führende Vermögensverwaltungsbank. Die eigenständige österreichische Vollbank ist darüber hinaus auch in den Ländern Zentral- und Osteuropas, in Italien und Deutschland tätig. Als 100-prozentige Tochter der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB), Vaduz profitiert die LLB Österreich zusätzlich von der Stabilität und höchsten Bonität ihrer Eigentümerin.

Und wieder ein Blick in den Börsen-Kurier Nr. 46 vom 17. November 2022: www.boersen-kurier.at - Staatsanleihen wieder im Fokus - Austro-Kurzläufer ja, aber Finger weg von langlaufenden Bundesanleihen - Gold bleibt beliebt. Trotz Kursverlusten „Save Haven“ - US-Wahlen und die Märkte: Jens Korte berichtet live aus New York - Bauwirtschaft hofft auf Staat, Rückgang: Öffentliche Hand soll einspringen - Wochenschau. Wer ist dieser Elon Musk? - Deutschland. Arbeitskräftemangel kostet Milliarden - Osteuropa. Russland greift nach dem Westbalkan - Analyse. Nach Sonderkonjunktur viele Herausforderungen für Deutsche Post - Branche. Der Chemiesektor punktet mit starker Preissetzungsmacht - IVA. Eine Sonderdividende ist intelligenter als die „Abschöpfung“ von Gewinnen - Rückgang. Die heimische Post AG hofft noch auf ein starkes Weihnachtsgeschäft - Zertifikate. Auf Kursentwicklungen bei Andritz setzen - Gewinnplus. Sehr gute Nachfrage pusht voestalpine-Ergebnis - Finance & Ethics. Börsenotierte Sachwerte bringen Stabilität ins Portfolio - Leibrente. Eine Möglichkeit, im Alter noch an Geld zu kommen. - Wirtschaft. 2023 wird ein schwieriges Jahr für den Welthandel - Edelmetalle. Gibt es eine Jahresendrallye?

Meistgelesen >> mehr

PIR-Zeichnungsprodukte

Newsflow >> mehr

Börse Social Club Board >> mehr

wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: OMV(1)

BSN MA-Event Kapsch TrafficCom

BSN Vola-Event DO&CO

Star der Stunde: Warimpex 5.98%, Rutsch der Stunde: S Immo -6.31%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Verbund(1), AMS(1)

Star der Stunde: Warimpex 6.84%, Rutsch der Stunde: Marinomed Biotech -4.11%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Verbund(1)

GutVerdienen zu Verbund

GutVerdienen zu Verbund

Featured Partner Video

Austrian Stocks in English: ATX TR in Week 42 slightly up, Rosenbauer, Semperit and Palfinger gained more than 10 percent

Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german langu...

Martin Ogolter

BG 15

2020

Self published



Mark Steinmetz

Berlin Pictures

2020

Kominek



Matt Dunne

The Killing Sink

2022

Void



Izis Bidermanas

Paris Enchanted

1951

Harvill Press



Katrien de Blauwer

Les photos qu’elle ne montre à personne

2022

Éditions Textuel