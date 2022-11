21.11.2022, 1733 Zeichen

HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3617/

Norbert Thurner ist der Gründer der VAS AG, unseres Presenting Partners dieser Season 3. Sein Plan ist es, mit dem Salzburger Unternehmen, das auf umweltweltfreundliche Erzeugung von Wärme und elektrischen Strom aus Biomasse und regionalen Abfällen spezialisiert ist, in den Vienna MTF der Wiener Börse zu gehen. Wir plaudern über die Wurzeln des Unternehmens, die Herleitung des Firmennamens VAS, Trophy-Cases wie British Sky Broadcasting, Heathrow Airport oder Umsetzungen in Schweizer Kantonen. Übrigens: Der Sitz des in den späten 80ern gegründeten Unternehmens mit soliden Bilanzen ist in Salzburg Wals in fast unmittelbarer Nachbarschaft der Red Bull Arena. Für mich ist jedes neue börsennotierte Unternehmen wie eine Fersehserie: Dies ist quasi die Pilotfolge, in der ich viel Wissen über Clean Energy, Thermalöl, Heissgas, Dampf, Biomasse und spezielle Betriebsanlagen lernen konnte.

https://www.vas.co.at

About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.christian-drastil.com/podcast statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 3 umfasst unter dem Motto „22 Börsepeople“ erneut 22 Podcast-Talks, divers zusammengesetzt. Presenter der Season 3 ist der Börsekandidat VAS AG ( https://www.vas.co.at). Der meistgehörte Börsepeople Podcast 2022 per Stichtag 30.11., 23:59 Uhr wird es einen Number One Award für 2022 gewinnen (vgl. https://boerse-social.com/numberone/2021)- Zwischenstand tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert unter https://audio-cd.at/people .

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: https://podcasts.apple.com/at/podcast/christian-drastil-wiener-borse-sport-musik-und-mehr-my-life/id1484919130

(21.11.2022)

Börsepeople im Podcast S3/13: Norbert Thurner

