» ATX-Trends: Post, Addiko, Pierer Mobility, Flughafen Wien ...

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Gewinnen geschlossen. Am Nachmittag hatten US-Inflationszahlen den Handel in Schwung versetzt, nachdem die Teuerungsdaten die Wahrscheinlichkeit einer etwas moderateren Zinserhöhung der Federal Reserve bei der heutigen Sitzung doch deutlich erhöht hat. So konnte der ATX mit einem Plus von 0,4% aus dem Handel gehen, nachdem er über weite Strecken des Tages im negativen Bereich gehandelt hatte, allerdings musste er gegen Ende hin von den Höchstständen doch wieder etwas nachgeben. Ansonsten gab es kaum Unterstützung von den makroökonomischen Daten, die vor Börseneröffnung bekanntgegebene endgültige Inflation in Deutschland lieferte keine Überraschung, sondern wurde exakt im Rahmen der Erwartungen gemeldet. Bei den Einzelwerten hat das Researchhaus Keefe, Bruyette & Woods die Einschätzung für die Erste Group von „Market Perform“ auf „Underperform“ zurückgenommen, die Aktie musste zunächst nachgeben, konnte aber gegen Ende hin doch noch zulegen und mit einem Plus von 0,2% aus dem Handel gehen. Auch für die beiden anderen großen Banken gab es Zuwächse, die Bawag konnte sich leicht um 0,2% verbessern, für die Raiffeisen Bank International fiel der Anstieg mit 1,7% wesentlich deutlicher aus.



OMV konnte ein Plus von 1,0% erzielen, bei dem Öl- und Gaskonzern war bekannt gegeben worden, dass der Vize-Chef und Vorstand des Öl- und Gasgeschäftes sein Vorstandsmandat früher als erwartet per Jahresende zurücklegen wird, laut Unternehmensangaben erfolgte diese Entscheidung im gegenseitigen Einvernehmen. Der zweite Vertreter aus dem Sektor musste hingegen nachgeben, nach dem deutlichen Vortagsgewinn gab es für Schoeller-Bleckmann gestern ein Minus von 1,9%. An das untere Ende der Kursübersicht rutschte die Österreichische Post, für das Logistikunternehmen gab es einen Abschlag von 2,3%. Verkauft wurde auch die Addiko Bank, hier kam es zu einem Rückgang von gleichfalls 2,3%. Bester Wert des gestrigen Tages war Kapsch TrafficCom, für den Mautsystemanbieter ging es um 2,8% nach oben, auch Pierer Mobility war gesucht, der Motorradhersteller konnte um 1,9% vorrücken.

Flughafen Wien

Der Flughafen Wien präsentierte heute seine Verkehrsergebnisse für November. Auch im November 2022 bleiben die Passagierzahlen hoch: Die Passagierzahlen erhöhten sich mit 2.345.990 Reisenden um 62,1% in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und mit 1.884.149 Reisenden um über 68,8% am Standort Wien gegenüber dem November des Vorjahres (2021). Im Vergleich zum Vorkrisenniveau beträgt das Passagieraufkommen im November 2022 in der Gruppe 80,7% und am Standort Wien 78,8% vom November 2019 – also nur etwa 20% Prozent weniger als vor der Corona-Pandemie.

OMV

Der Aufsichtsrat der OMV Aktiengesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung OMV Finanzvorstand Reinhard Florey interimistisch zum Vorstandsmitglied für den Geschäftsbereich Energie bestellt. Er wird diese Rolle ab 1. Jänner 2023 zusätzlich zu seiner Funktion als Finanzvorstand bis zur endgültigen Besetzung dieser Position ausüben. Der derzeitige Executive Officer Exploration & Production Johann Pleininger wird sein Vorstandsmandat im gegenseitigen Einvernehmen mit Wirkung 31. Dezember 2022 zurücklegen.

Zudem hat die OMV beschlossen, ihre Aktionärsausschüttungspolitik abzuändern und Sonderdividenden als neues, zusätzliches Instrument in die bestehende Dividendenpolitik aufzunehmen. Die progressive reguläre Dividendenpolitik wird beibehalten und bleibt von dieser Abänderung unberührt. Wenn der Leverage-Grad der OMV unter 30% liegt, strebt OMV an, zirka 20% bis 30% des operativen Cashflows der OMV Gruppe (einschließlich Net Working Capital-Effekten) pro Jahr an ihre Aktionäre auszuschütten, und zwar vorrangig über die reguläre Dividende und zusätzlich, wenn ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, über das neue Instrument einer Sonderdividende. Im Falle eines Leverage-Grades von 30% oder mehr wird die progressive reguläre Dividende der OMV beibehalten, es wird jedoch keine Sonderdividende ausgeschüttet.

(14.12.2022)

Wiener Börse Plausch S3/67: Mit dieser Austro-Aktie habe ich heute die Investitionsphase begonnen, Sager von Alf und Mad Max

