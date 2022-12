» Österreich-Depots: Telekom Austria zugekauft (Depot Kommentar)

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2:-0.74% vs. last #gabb, -10.30% ytd, +61.90% seit Start 2013, Aktueller Stand: 106.423 Euro ein Plus von 964,23 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer nun 6 Prozentpunkte Alpha auf den ATX TR, mehr als 11 Prozent auf den ATX. Dieser Tage startet eine Investmentphase, der Wiener Markt war in den vergangenen Wochen wieder Underperformer. Ich habe heute Telekom Austria zugekauft.

Kim Thue

Lode

2022

Skeleton Key Press



Douglas Stockdale

Middle Ground

2018

Self published



Karl Edlund Henrik

Eden

2022

Journal



Mimi Plumb

The Golden City

2021

Stanley / Barker



Yoshihiro Tatsuki

Girl (立木 義浩 | 映像の現代2)

1972

Chuo-koron-sha