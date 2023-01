» Beim Aktienturnier läuft es für Palfinger (Christian Drastil)

16.01.2023, 2320 Zeichen

Um 11:10 liegt der ATX TR mit +0.19 Prozent im Plus bei 6956 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 5.44% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +1.72% auf 0.71 Euro, dahinter DO&CO mit +1.53% auf 93 Euro und Verbund mit +1.44% auf 75.675 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15108 ( -0.30%, Ultimo 2022: 13923, 8.51% ytd).

Die Jänner-Ausgaben des #gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/3731 ) , eine aktuelle News betrifft Sibanye Stillwater: US-Regierung bietet bedingte Zusage für Darlehen von bis zu 700 Millionen US-Dollar für das Lithium-Bor-Projekt Rhyolite Ridge an

Beim 14. Aktienturnier, ebenfalls wieder presented by IRW-Press, steht die Runde der letzten 8, hier die 4 Viertelfinal-Duell, auch stets live unter http://www.boerse-social.com/tournament . Da Mayr-Melnhof im Achtelfinale ausgeschieden ist, läuft es für Palfinger. Mit Sieg in diesem Turnier ist der Wanderpokal fix in Salzburg.

Uniqa vs. Strabag:

Uniqa besiegte in Runde 2 Mayr-Melnhof mit 1.62% zu -2.27% und in Runde 1 Pierer Mobility mit 5.71% zu 3.40%. Strabag besiegte in Runde 2 RBI mit -0.89% zu -1.30% und in Runde 1 DO&CO mit 0.26% zu -1.81%.

Uniqa ( Akt. Indikation: 7,50 /7,51, -0,20%)

Strabag ( Akt. Indikation: 38,75 /38,80, -0,19%)

Frequentis vs. FACC:

Frequentis besiegte in Runde 2 Kontron mit -0.35% zu -1.81% und in Runde 1 Verbund mit 0.35%. FACC besiegte in Runde 2 Flughafen Wien mit 4.05% zu 2.13%, hatte in Runde 1 ein Freilos.

Frequentis ( Akt. Indikation: 28,10 /28,60, -0,53%)

FACC ( Akt. Indikation: 6,66 /6,67, -0,22%)

Palfinger vs. Erste Group:

Palfinger besiegte in Runde 2 Wienerberger mit 6.09% zu 4.77%., hatte in Runde 1 ein Freilos. Erste Group besiegte in Runde 2 Agrana mit 0.77% zu -1.85%, in Runde 1 Porr mit 8.19% zu 2.89%.

Palfinger ( Akt. Indikation: 26,50 /26,65, -1,57%)

Erste Group ( Akt. Indikation: 32,55 /32,58, -0,11%)



Varta vs. Immofinanz:

Varta AG besiegte in Runde 2 Valneva mit 7.41% zu 1.83%, in Runde 1 Telekom Austria mit 13.13% zu 5.19%. Immofinanz besiegte in Runde 2 Österreichische Post mit 1.65% zu 0.62%, in Runde 1 Evotec mit 4.13% zu 1.97.

Varta AG ( Akt. Indikation: 27,60 /27,67, 0,34%)

Immofinanz ( Akt. Indikation: 12,41 /12,43, 0,98%)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.01.)

(16.01.2023)

BSN Podcasts

Wiener Börse Plausch S3/89: FOME-Blick nach Brüssel, KESt auf Insidergeschäft? Es läuft für Kontron und Palfinger

Akt. Indikation: 32.58 / 32.59

Uhrzeit: 15:36:16

Veränderung zu letztem SK: -0.05%

Letzter SK: 32.60 ( -0.55%)

Akt. Indikation: 6.67 / 6.69

Uhrzeit: 15:27:14

Veränderung zu letztem SK: 0.00%

Letzter SK: 6.68 ( 0.60%)

Akt. Indikation: 28.20 / 28.60

Uhrzeit: 15:35:22

Veränderung zu letztem SK: -0.35%

Letzter SK: 28.50 ( -2.40%)

Akt. Indikation: 12.58 / 12.60

Uhrzeit: 15:35:48

Veränderung zu letztem SK: 2.36%

Letzter SK: 12.30 ( -0.08%)

Akt. Indikation: 26.65 / 26.75

Uhrzeit: 15:32:09

Veränderung zu letztem SK: -1.11%

Letzter SK: 27.00 ( 2.08%)

Akt. Indikation: 38.75 / 38.85

Uhrzeit: 15:35:16

Veränderung zu letztem SK: -0.13%

Letzter SK: 38.85 ( 0.26%)

Akt. Indikation: 7.52 / 7.53

Uhrzeit: 15:34:02

Veränderung zu letztem SK: 0.07%

Letzter SK: 7.52 ( 1.08%)

Akt. Indikation: 27.29 / 27.35

Uhrzeit: 15:36:38

Veränderung zu letztem SK: -0.80%

Letzter SK: 27.54 ( 0.55%)

