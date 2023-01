Nachlese: KESt-Reparaturen, Thomas Liebich, Andreas Treichl und Barbara Bleier-Serentschy

16.01.2023, 2441 Zeichen

Nachlese Podcast Freitag Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3820/

- In Folge S3/88 geht es am internationalen Tag der Skeptiker um Hoffnung in Bezug auf die versprochenen WP-KESt-Reparaturen, dazu spiele ich O-Ton Magnus Brunner aus seinem Podcast ein.

- Thomas Liebich ist Public Affairs Verantwortlicher beim Sparkassenverband und war davor u.a. lange Jahre (auch mein) Bezirksvorsteher-Stellvertreter hier im schönen Alsergrund (1090 Wien, Grüsse an die Ex-BV Martina Malyar). Wir sprechen über den Sparkassenverband und dessen Strukturen bzw. Gremien, die Sparkassengruppe mit 49 Sparkassen, die Begriffe Gemeinwohl, Nachhaltigkeit, Diversity & Inklusion und auch darüber, was auf europäischer Ebene dieser Tage für den Wertpapierbereich besonders heiss diskutiert wird (was ich so nicht wusste). Auch der Financial Literacy Life Park (Flip) ist ein Thema und wir spielen einen Ausschnitt aus einer Schulstunde, die Andreas Treichl abgehalten hat, an. HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3829/

- Barbara Bleier-Serentschy ist nach beruflichen Stationen all over the world im Jahr 2012 bei der Volksbank gelandet, als Head of Marketing verantwortet sie u.a. die Kooperation mit den ÖSV-Skispringer:innen. Diese besteht bereits seit 2007 und begann mit den Superadlern wie Gregor Schlierenzauer oder Thomas Morgenstern. In Barbaras Ära kamen die bärenstarken Damen wie Daniela Iraschko-Stolz, Weltcupsiegerin Sara Marita Kramer sowie die aktuell Weltcupführende Eva Pinkelnig dazu. Wir sprechen über Evas Sieg bei der Silvestertournee, 5 Herren unter den Top10 bei der Vierschanzentournee, die kommende WM in Planica und Spass bei den Werbespot-Drehs. Nicht unerwähnt bleiben auch die Plattform hinterdemerfolg.at , ein Helikoptersprung auf die Reichsbrücke sowie Barbaras eigene sportliche Aktivitäten, da geht es u.a. um Le Mans, dies in spannendem Zusammenhang. HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3824/

(16.01.2023)

Wiener Börse Plausch S3/89: FOME-Blick nach Brüssel, KESt auf Insidergeschäft? Es läuft für Kontron und Palfinger

