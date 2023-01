» ATX-Trends: UBM, Rosenbauer, Porr, Agrana ...

26.01.2023, 2145 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch kaum verändert beendet, nachdem der ATX im Verlauf noch klar tiefer notiert hatte, ging es in den letzten Handelsminuten wieder deutlich nach oben und der heimische Leitindex schloss mit einem kleinen Plus von 0,06%. Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen, gemessen am Ifo-Geschäftsklimaindex, hat sich nach dem Jahreswechsel den vierten Monat in Folge aufgehellt, Ökonomen hatten mit dem Anstieg in dieser Höhe in etwa gerechnet, allerdings befindet er sich noch immer auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Von den Einzelwerten gab es relativ wenig neue Nachrichten, UBM Development kündete an, einen Teil der Schulden vorzeitig zurückzahlen zu wollen, dadurch konnte der Immobilienentwickler ein deutliches Plus von 3,9% erzielen, allerdings bei moderatem Handelsvolumen. Rosenbauer ging am Ende unbewegt aus dem Handel nachdem es im Verlauf noch klar nach unten gegangen war. Der Feuerwehrausstatter revidierte seinen Ausblick für das Konzernergebnis 2022, demnach erwartet der Konzern für das Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro, beim Betriebsergebnis geht man jetzt von einer EBIT-Marge von minus ein Prozent aus. Porr konnte in Hannover einen Großauftrag an Land ziehen, im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft mit Stump-Franki Spezialtiefbau und Hagedorn Hannover wird der erste Abschnitt der Verkehrsachse B3 durch Hannover ab 2023 saniert, der Auftragswert beläuft sich auf 400 Millionen Euro, die Aktie musste dennoch um relativ deutliche 2,6% nachgeben. Einen eher guten Tag hatten die großen heimischen Banken, die Bawag konnte ein Plus von 1,1% erzielen, die Erste Group konnte um 0,9% zulegen, lediglich für die Raiffeisen Bank International gab es einen kleinen Rückgang von 0,3%. Ans untere Ende der Kursübersicht rutschte s Immo mit einem Abschlag von 5,7%, auch Lenzing wurde verkauft, für den Faserhersteller ging es um 3,8% nach unten. Gesucht war hingegen RHI Magnesita, der Feuerfestkonzern konnte um 4,7% vorrücken, auch Agrana hatte einen guten Tag und schaffte eine Verbesserung von 1,6%.

(26.01.2023)

