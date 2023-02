ATX-Trends: Wienerberger, Erste Group, UBM, Zumtobel ...

Rosinger Group Die Rosinger Group ist einer der führenden Finanzkonzerne in Mitteleuropa und in den Geschäftsfeldern "Eigene Investments" sowie "hochspezialisierte Beratungsleistungen" aktiv. Mit bisher mehr als sechzig Börsenlistings und IPOs weltweit gehört die Rosinger Group auch an der Wiener Börse zu den maßgeblichen Playern.

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Für den heimischen Markt ging es zum Wochenauftakt nach unten, der ATX musste den Handel mit einem Rückgang von 0,7% beenden. Auch in Wien herrschten die gleichen Befürchtungen bezüglich weiter steigender Zinsen wie im übrigen Europa, allerdings gab es von der Konjunkturseite durchaus positive Neuigkeiten, die Stimmung in der Eurozone mit Hinblick auf das Wachstum der Konjunktur ist so positiv wie schon lange nicht mehr, der Sentix-Index konnte im Februar bereits den vierten Monat in Folge steigen und sich auf einen Wert von minus 8,0 Punkten verbessern, im Schnitt war lediglich mit einem Anstieg auf minus 12,8 Punkte gerechnet worden. Auch die Auftragseingänge in der deutschen Industrie fielen besser aus als erwartet, im Dezember stiegen die Bestellungen im Vergleich zum Vormonat um 3,2%, hier war lediglich mit einer Zunahme von 2,0% gerechnet worden. Die Meldungslage zu den Unternehmen blieb zu Wochenbeginn ausgesprochen dünn. Wienerberger musste ein Minus von 3,3% hinnehmen, hier hatte die Investmentfirma Stifel die Einstufung für den heimischen Baustoffkonzern von „Buy“ auf „Hold“ gesenkt und das Kursziel von 30,0 Euro bestätigt. Die Deutsche Bank erhöhte das Kursziel für die Erste Group geringfügig von 39,0 Euro auf 40,0 Euro und bekräftigte die Kaufempfehlung, die Großbank musste dennoch um 1,7% tiefer aus dem Handel gehen. Auch für die beiden Sektorkollegen ging es nach unten, für die Bawag gab es ein Minus von 0,3%, die Raiffeisen Bank International musste um 0,6% nachgeben. Ans untere Ende der Kursübersicht rutschte RHI Magnesita, nachdem der Feuerfestkonzern am Freitag noch deutlich zulegen hatte können, gab es gestern einen Abschlag von 6,1%. An die Spitze der Kursübersicht konnte sich UBM Development setzen, für den Immobilienentwickler brachte der Handel eine Verbesserung von 2,7%, auch der Verbund war gut nachgefragt, für den Versorger ging es um 2,5% nach oben. Ebenfalls einen guten Tag hatte Zumtobel, der Leuchtenhersteller konnte um 2,2% vorrücken, und s Immo reihte sich ebenfalls in den Reigen der Gewinner ein, dieser Titel konnte gestern um 2,1% zulegen."

